Así se disparó la ocupación hotelera partido a partido en el Mundial 2026: el efecto del Tricolor

La presencia de la selección mexicana impulsó la ocupación en las principales zonas turísticas de la Ciudad de México

Así aumentó la ocupación durante los partidos del Tri | Reuters

La participación de la selección mexicana en el Mundial 2026 generó repercusiones más allá de lo deportivo, con un efecto visible en la actividad turística del país. La llegada de aficionados mexicanos y extranjeros que siguieron al Tri elevó la demanda de hospedaje, por lo que diversas zonas de la Ciudad de México registraron una ocupación hotelera cercana a su capacidad máxima. Lee la nota completa, aquí.