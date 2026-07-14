Casi la mitad de equipos de la Liga MX estrenarán técnico en el Apertura 2026

Instituciones de la Liga MX como Monterrey y América decidieron cambiar de fórmula al contratar a técnicos como Matías Almeyda y Guillermo Almada

Matías Almeyda regresa al fútbol mexicano | Imago7

El Apertura 2026 arranca con una auténtica sacudida en las bancas del futbol mexicano. Casi la mitad de los clubes de la Liga MX han decidido borrar el pasado y comenzar desde cero, provocando un desfile de rostros muy conocidos que regresan por su revancha o para consolidar su legado.

De los ocho equipos que estrenan estratega, siete ya saben lo que es picar piedra en nuestro balompié. La gran bomba la puso Monterrey al repatriar a Matías Almeyda tras ocho años de ausencia en México. Pero no es el único campeón que vuelve: Guillermo Almada asume las riendas del América tras su aventura española, ocupando el hueco de André Jardine, mientras que el eterno Miguel Herrera regresa a sus orígenes para comandar el ansiado retorno del Atlante a la Primera División.

El hambre de gloria también mueve fichas. Benjamín Mora toma el mando de Pachuca buscando capitalizar su sistema formativo, mientras que Renato Paiva llega a Santos Laguna tras su paso por Toluca. Por su parte, estrategas como Diego Mejía con San Luis y Gerardo Espinoza con Puebla reciben una nueva oportunidad dorada para demostrar que el talento joven tiene cabida en la élite.

Esta sacudida deja una gran noticia para el estratega local. Para este certamen, el banquillo azteca recupera terreno: serán cinco los directores técnicos mexicanos que arranquen en la Jornada 1, superando la raquítica cifra de tres que iniciaron el Clausura pasado. Nombres como el de Joel Huiqui en Cruz Azul se suman a la resistencia nacional para frenar la hegemonía extranjera.

A pesar de este respiro para el talento de casa, Argentina se mantiene como el gran hermano de la Liga MX. Con seis representantes en los banquillos —liderados por el proyecto a largo plazo de Antonio Mohamed en Toluca—, Sudamérica sigue dictando el ritmo táctico del país.

Calendario y horarios de la jornada 1 del Apertura 2026

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante | 19:00 | Estadio Victoria, Aguascalientes

Tijuana vs Tigres | 21:00 | Estadio Caliente, Tijuana

Viernes 17 de julio

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio Libertad Financiera, San Luis

León vs Atlas | 21:00 | Estadio Nou Camp, Guanajuato

FC Juárez vs Puebla | 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

Sábado 18 de julio

Pumas UNAM vs Pachuca | 17:00 | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 | Estadio BBVA, Monterrey

Chivas vs Toluca | 19:07 | Estadio Akron, Guadalajara

Querétaro vs América | 21:00 | Estadio La Corregidora, Querétaro

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