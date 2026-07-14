Manchester United ficha a Youri Tielemans; el belga deja al Aston Villa tras conquistar la Europa League

Después de que el conjunto de Old Trafford hiciera efectiva su cláusula de rescisión de 41 millones de euros

Manchester United ficha a Tielemans | @ManUtd

El Manchester United anunció la incorporación del mediocampista belga Youri Tielemans, quien llega procedente del Aston Villa después de que el conjunto de Old Trafford hiciera efectiva su cláusula de rescisión de 41 millones de euros. El internacional belga firmó un contrato por cinco temporadas, por lo que permanecerá ligado al club inglés hasta junio de 2031.

Con este movimiento, los Red Devils suman experiencia y calidad a su mediocampo tras incorporar a un futbolista que viene de completar una de las campañas más destacadas de su carrera. Tielemans llega después de disputar el Mundial 2026 con Bélgica, selección a la que capitaneó hasta alcanzar los cuartos de final del torneo.

Durante la temporada anterior, el centrocampista fue una de las piezas más importantes del Aston Villa. Además de repartir siete asistencias, contribuyó de manera decisiva a la conquista de la Europa League, al marcar el primer gol de la final frente al Freiburgo, actuación que terminó por consolidar su protagonismo dentro del equipo.

Tras hacerse oficial su llegada al Manchester United, Tielemans expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en uno de los clubes más importantes del fútbol europeo. “Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial es una sensación increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol”, señaló el mediocampista.

El fichaje representa un nuevo desafío para el futbolista de 29 años, quien buscará aportar su experiencia tanto en la Premier League como en las competiciones continentales. Su capacidad para distribuir el juego, llegar al área rival y asumir responsabilidades en momentos importantes fueron factores que terminaron por convencer a la directiva del United.

Mientras tanto, el Aston Villa se despidió de uno de los referentes de su plantilla con un mensaje de reconocimiento por su aportación dentro y fuera del terreno de juego. El club destacó el liderazgo que ejerció durante su estancia en Birmingham y el impacto que dejó en el vestidor.

“Miembro popular y muy respetado del vestuario, todos en el Aston Villa quieren agradecer a Youri su servicio al club y desearle lo mejor en su futura carrera”, publicó la institución inglesa al oficializar la salida del internacional belga.

Con este traspaso, Manchester United incorpora a un mediocampista con amplia experiencia en la Premier League, competiciones europeas y torneos internacionales. Tielemans afrontará una nueva etapa en Old Trafford con el objetivo de convertirse en una pieza importante del proyecto del club, mientras el Aston Villa pierde a uno de los protagonistas de la histórica conquista de la Europa League.

Te puede interesar: