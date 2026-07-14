Galatasaray le pone un alto precio a Dávinson Sánchez tras su brillante Mundial

Galatasaray blindó a Dávinson Sánchez con un precio de 35 millones de euros. Inter, Como y Bournemouth siguen al colombiano de cara al mercado de fichajes.

Dávinson Sánchez en Galatasaray | Ozan Kose / AFP.

El nombre de Dávinson Sánchez se convirtió en uno de los más apetecidos del mercado europeo luego de su destacada actuación con la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026. El defensor fue uno de los futbolistas más sólidos de la Tricolor durante el torneo y su rendimiento no pasó desapercibido para varios clubes de las principales ligas del continente, situación que llevó al Galatasaray a blindar su salida con una elevada cifra.

Galatasaray no negociará por menos de 35 millones de euros

De acuerdo con el diario turco Fanatik, la dirigencia del Galatasaray tomó una postura clara frente al futuro del colombiano y solo escuchará ofertas que superen los 35 millones de euros. Incluso, un directivo del club fue contundente al asegurar al medio que “no aceptaremos ninguna oferta inferior a 35 millones de euros”, dejando claro que el zaguero es una de las piezas más valiosas de la plantilla.

La decisión responde al crecimiento que ha tenido el defensor desde su llegada al fútbol turco y, especialmente, al nivel exhibido con Colombia en la Copa Mundial. El interés por Sánchez ya existía antes del torneo, pero sus actuaciones elevaron considerablemente su cotización en el mercado internacional.

Italia y la Premier League siguen de cerca al colombiano

Uno de los primeros equipos en acercarse al defensor fue el Como de Italia, que habría iniciado conversaciones antes del inicio del Mundial. Sin embargo, el incremento en las pretensiones económicas del Galatasaray complicó cualquier posibilidad de avanzar rápidamente en la negociación.

El interés desde la Serie A no termina allí. El Inter de Milán, vigente campeón del fútbol italiano, también mantiene en carpeta al colombiano y, según versiones de la prensa europea, prepararía una propuesta formal una vez finalice la Copa Mundial 2026. A su vez, desde la Premier League, el Bournemouth analiza las condiciones para intentar reforzar su defensa con el experimentado central.

El futuro de Dávinson se definirá tras sus vacaciones

Luego de la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial, Dávinson Sánchez comenzó su periodo de vacaciones mientras espera definir su futuro. Todo apunta a que las primeras ofertas oficiales llegarán una vez concluya el certamen, momento en el que el Galatasaray evaluará si alguna propuesta cumple con las exigencias económicas establecidas.

El conjunto turco pagó cerca de 15 millones de euros al Tottenham por el defensor colombiano y considera que el rendimiento mostrado tanto en la Superliga de Turquía como en la Copa Mundial justifica ampliamente el aumento de su valor. Por ahora, el mensaje es claro: quien quiera fichar a Dávinson Sánchez deberá desembolsar más de 35 millones de euros.

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