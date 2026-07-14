Evil Dead en llamas, ya está en el cine: ¿Cuáles son las películas de la saga y cómo verlas en orden cronológico?

Evil Dead: En llamas llegó a los cines con una nueva historia de Deadites; conoce las películas de la saga y el orden para verlas

¿Cuántas películas tiene la saga de Evil Dead? | Evil Dead Burn

La saga de Evil Dead regresó a la pantalla grande con Evil Dead: En llamas, la sexta película de una franquicia que comenzó en 1981 bajo la dirección de Sam Raimi. La nueva entrega se estrenó en México el 9 de julio de 2026 y presenta otro encuentro con los Deadites, los demonios vinculados al Necronomicon Ex-Mortis, conocido también como el Libro de los Muertos.

Las películas protagonizadas por Ash Williams, personaje interpretado por Bruce Campbell, comparten una continuidad que comenzó con The Evil Dead y posteriormente adoptó un tono de comedia de terror. Las producciones estrenadas desde 2013 presentan historias independientes, con nuevos personajes y lugares, aunque conservan al Necronomicon, las posesiones y los Deadites como elementos centrales.

Evil Dead en llamas ya está en el cine: ¿De qué trata la sexta entrega de la saga de culto?

Evil Dead: En llamas, título en Hispanoamérica de Evil Dead Burn, es la sexta película de la saga y se encuentra en los cines de México desde el 9 de julio de 2026. La cinta fue dirigida y coescrita por Sébastien Vaniček, responsable de Arácnidos, mientras que Robert Tapert y Sam Raimi participan como productores.

La historia sigue a Alice, interpretada por Souheila Yacoub, una mujer que enfrenta la muerte de su esposo William y busca consuelo junto a la familia de él en una aislada casa familiar. La reunión cambia cuando el Necronomicon vuelve a estar involucrado y los integrantes de la familia comienzan a transformarse, uno por uno, en Deadites.

Alice queda atrapada en una reunión familiar dominada por las posesiones y debe enfrentar a personas cercanas convertidas en demonios. La película mantiene la violencia y las mutilaciones características de la franquicia, pero incorpora al fuego como uno de los elementos recurrentes utilizados por los Deadites para torturar a sus víctimas.

El reparto de Evil Dead: En llamas incluye a Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar, Greta Van Den Brink y Alyssa Sutherland. La película funciona como una historia independiente, por lo que no es necesario haber visto las cinco cintas anteriores para seguir la trama.

Evil Dead: ¿Cuáles son las películas de la saga y cómo verlas en orden cronológico?

La franquicia de Evil Dead puede dividirse en dos líneas. La primera corresponde a la historia de Ash Williams y está integrada por las tres películas protagonizadas por Bruce Campbell. La segunda comenzó en 2013 y presenta relatos independientes con diferentes personajes que se enfrentan a los Deadites después de entrar en contacto con el Libro de los Muertos.

Posesión infernal (The Evil Dead) – 1981

La primera película de la saga marcó el debut de Sam Raimi como director y presentó a Bruce Campbell como Ash Williams. La historia sigue a un grupo de jóvenes que llega a una cabaña en el bosque y encuentra un antiguo libro capaz de liberar a los Deadites.

Terroríficamente muertos (Evil Dead II) – 1987

La segunda película retoma a Ash Williams y funciona parcialmente como un replanteamiento de los acontecimientos de la cinta original. Las circunstancias de producción llevaron a Sam Raimi a reconstruir parte de la historia antes de continuar con el conflicto de Ash contra los Deadites.

El ejército de las tinieblas (Army of Darkness) – 1992

La historia de Ash continúa después de los acontecimientos de Evil Dead II. Un portal relacionado con el Libro de los Muertos transporta al personaje hasta la época medieval, alrededor del año 1300 d.C., donde nuevamente debe enfrentarse a fuerzas demoníacas.

Posesión infernal (Evil Dead) – 2013

La película dirigida por Fede Álvarez recuperó la premisa de la cinta original con nuevos personajes y un tono más serio. Cinco jóvenes llegan a una cabaña aislada en el bosque y encuentran un libro que libera una presencia demoníaca.

Posesión infernal: El despertar (Evil Dead Rise) – 2023

Evil Dead Rise cambió la cabaña en el bosque por un edificio de departamentos en Los Ángeles. La trama se centra en dos hermanas y los hijos de una de ellas, quienes quedan atrapados durante una nueva aparición de los Deadites.

Evil Dead: En llamas (Evil Dead Burn) – 2026

La sexta película de la franquicia presenta la historia de Alice después de la muerte de su esposo. Su visita a la aislada casa de la familia de William termina con una nueva aparición de los Deadites y una serie de posesiones entre los integrantes de la reunión.

Te puede interesar