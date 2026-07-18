El show de medio tiempo podría afectar el rendimiento y elevar el riesgo de lesiones

Pedro Flores, Profesor e investigador de la Universidad de Colima, advierte las consecuencias que podrían sufrir los futbolistas si se extiende el tiempo

El medio tiempo de la final sigue desatando polémica | Reuters

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 en un partido que también tendrá un espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA, con BTS, Coldplay, Madonna y Shakira entre las figuras anunciadas. Aunque inicialmente se habló de una pausa cercana a los 30 minutos por el montaje y desmontaje del escenario, el descanso se reduciría a unos 17 minutos tras las advertencias sobre su posible impacto en los jugadores. Nota completa AQUÍ.