Argentina vs España: el equipo perfecto desafía al invencible en la final del Mundial 2026

La Albiceleste no pierde una final desde la Copa América 2016; mientras que La Roja se quedó con el subcampeonato en la pasada Nations League

España y Argentina buscarán ampliar sus marcas históricas en la final | Reuters

La final de la Copa del Mundo 2026 enfrentará a dos selecciones que llegan respaldadas por ciclos difíciles de igualar. Argentina buscará extender una etapa marcada por varios títulos tras superar algunos fracasos; mientras que España intentará alargar su racha histórica sin derrotas, con la conquista del trofeo más importante del fútbol internacional.

El partido presenta un contraste directo: el equipo que ha ganado todas las grandes competencias que disputó desde 2021 contra una selección que acumula 37 encuentros invicta. La Albiceleste y La Roja definirán al campeón después de construir sus respectivos caminos desde la regularidad, la renovación y la respuesta en partidos de máxima exigencia.

Argentina y un ciclo perfecto desde la Copa América 2021

Argentina inició su ciclo ganador con la Copa América 2021, torneo en el que terminó con una espera de 28 años sin títulos de la selección mayor. A partir de esa conquista, el conjunto sudamericano estableció una secuencia que continuó con la Finalissima 2022 tras golear a Italia por marcador de 3-0. Más tarde en ese mismo año ganó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 un par de años después.

Desde aquella primera coronación continental, la Albiceleste ganó cada una de las principales competencias oficiales que disputó. Esa continuidad permitió que el equipo mantuviera una base reconocible con Leo Messi a la cabeza, incorporara nuevas piezas y llegara a la final de 2026 con la posibilidad de conquistar su segundo Mundial consecutivo.

Los argentinos también suman 13 partidos mundialistas sin conocer la derrota en la Copa del Mundo. Su último tropiezo ocurrió en el debut de Qatar 2022, cuando Arabia Saudita remontó el marcador y se impuso 2-1 en el Estadio Lusail, un resultado que terminó por convertirse en el punto de partida de una prolongada serie de juegos imbatibles.

Desde aquel encuentro, Argentina ganó sus partidos restantes en Qatar y avanzó con paso perfecto durante la edición de 2026. En este Mundial también superó una eliminatoria complicada ante Cabo Verde, selección que volvió a mostrar capacidad para competir contra uno de los principales candidatos al título.

España llega invicta y con 37 partidos sin perder

España, por su parte, disputará la final respaldada por una racha invicta de 37 partidos. La Roja no pierde dentro de los 90 minutos desde marzo de 2024, cuando fue superada por Colombia en un encuentro amistoso que terminó con marcador de 1-0, y desde entonces ha sostenido una serie que ya ocupa un lugar en la historia del combinado europeo.

El único golpe durante ese recorrido se produjo en la final de la UEFA Nations League 2025 ante Portugal. El partido terminó empatado 2-2 después del tiempo reglamentario y la prórroga, antes de que el conjunto portugués se impusiera 5-3 en la tanda de penales, resultado que estadísticamente no rompe el invicto español en 90 minutos.

Durante la Copa del Mundo 2026, España ganó todos sus partidos salvo el empate frente a Cabo Verde. Ese resultado demostró que el equipo también ha tenido que resolver encuentros cerrados, aunque consiguió mantener su racha y avanzar hasta el partido decisivo sin sufrir una derrota en el tiempo regular. Su histórica racha podría crecer el domingo 19 de julio y con el trofeo más anhelado en este deporte.

La final reunirá al equipo perfecto de Argentina y a la España invencible en un duelo que pondrá fin, o dará continuidad, a dos ciclos históricos. La Albiceleste tratará de sumar otro título a una etapa iniciada en 2021, mientras La Roja buscará transformar sus 37 partidos sin perder en la conquista del Mundial 2026.

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