México vs Inglaterra: ¿A qué hora lloverá en la CDMX el 5 de julio? Esto dice el pronóstico del clima

Hay un gran porcentaje de probabilidad de tormenta eléctrica en la zona del inmueble, lo que podría atrasar el inicio del partido

Se espera que haya tormenta eléctrica previo al México vs Inglaterra | Reuters

La selección mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en Tlalpan, una zona donde el pronóstico marca posibilidad de lluvia durante la tarde y la noche del día del partido.

De acuerdo con el reporte mostrado por la Conagua en los alrededores del inmueble, en la mañana habrá cielo medio nublado, con temperatura de 13 a 15 grados centígrados. El viento se prevé de 10 kilómetros por hora, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, antes del aumento de la probabilidad de lluvia para las siguientes horas.

¿Cuál es el pronóstico del clima para este 5 de julio en la CDMX, día del México vs Inglaterra?

Para la tarde del domingo, el pronóstico indica tormentas eléctricas con 80 por ciento de probabilidad de lluvia. La temperatura estará entre 24 y 26 grados centígrados, con viento de 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en las inmediaciones del estadio.

En la noche, el reporte marca el 60 por ciento de probabilidad de tormentas, además de temperatura entre 15 y 17 grados centígrados. El viento sería de 15 kilómetros por hora, con dirección noreste y rachas de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que la asistencia al partido podría requerir protección contra lluvia.

¿Llovera mañana en el 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️? Revisa el #Pronóstico en el gráfico y toma tus precauciones para que disfrutes este encuentro pic.twitter.com/aqbrwkRhkG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

¿Cómo puede afectar la lluvia el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca?

La lluvia puede modificar el trámite del partido. Un campo mojado suele acelerar la pelota, complicar los controles y aumentar el riesgo en barridas, despejes y salidas desde el fondo. Para México e Inglaterra, el manejo de los primeros minutos será clave, sobre todo si el césped presenta zonas con exceso de agua.

La autoridad capitalina pidió tomar precauciones por posibles encharcamientos, por lo que los aficionados que vayan al estadio o vean el juego en pantallas públicas deberán considerar traslados con más tiempo, impermeable y atención a los avisos de Protección Civil.

Mundial 2026: recomendaciones de Protección Civil por lluvias en CDMX para el 5 de julio

Ante el pronóstico de tormentas y chubascos, Protección Civil recomienda a los asistentes consultar el reporte del clima antes de salir hacia el estadio, llevar ropa para lluvia y prever tiempos de traslado. También se recomienda evitar zonas con acumulación de agua, atender indicaciones de las autoridades y ubicar rutas de acceso y salida del inmueble.

La información de seguridad también incluye números y canales para reportar emergencias, como el 911, el 55 5208 9898, la App Mi Policía y las cuentas oficiales de la SSC CDMX y OVIALCDMX. Las autoridades podrán determinar el ingreso o retiro de cualquier objeto por motivos de seguridad dentro y fuera del estadio.

¿Puedo ingresar con impermeables y paraguas al Estadio Azteca? Objetos prohibidos

Para el partido en el Estadio Azteca se permitirá el ingreso con ropa de todo tipo e impermeables, por lo que esa opción se presenta como alternativa ante la probabilidad de lluvia. Los paraguas no podrán ingresar, ya que forman parte de los objetos que pueden ser considerados proyectiles o artículos que ponen en riesgo la seguridad de otras personas.

Objetos permitidos para ingresar al Estadio Ciudad de México

Lentes, gorra y sombrero

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC (máx. 30 x 15 x 30 cm)

Bolso de mano compacto, cartera o billetera

Banderas pequeñas, carteles o letreros de material resistente al fuego (medidas limitadas)

Artículos de protección solar e higiene personal (máximo 100 ml)

Impermeables o ropa para lluvia

Bastones o apoyos médicos (cuando estén justificados)

Objetos prohibidos para ingresar al Estadio Ciudad de México

Armas de cualquier tipo

Explosivos o detonadores

Drogas, narcóticos o sustancias prohibidas

Botellas, latas, termos o recipientes rígidos

Paraguas

Drones o dispositivos aéreos no tripulados

Cámaras profesionales, soportes y equipos de transmisión

Artículos inflamables, pirotecnia o aerosoles peligrosos

Bolsas grandes, mochilas o maletas voluminosas

Objetos punzocortantes o que puedan ser usados como proyectil

Instrumentos musicales de gran tamaño

Material político, ofensivo o discriminatorio

Carriolas, bicicletas, patinetas o scooters

¿A qué hora es el México vs Inglaterra y dónde ver en vivo por TV y online?

El México vs Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y podrá verse a través de la señal de Canal 5, Azteca 7 y Canal Nueve de televisión abierta, mientras que en TUDN en televisión de paga. En streaming, por ViX Premium, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

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