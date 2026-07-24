Nuevo ranking de joyas sub 18 del mundo con Mora presente

Transfermarkt actualizó el valor de mercado de los menores de 18 años tras la Copa del Mundo 2026 y confirmó el nacimiento de una nueva élite

Gilberto Mora, entre los mejor valuados sub 18 | Imago7

Transfermarkt actualizó el listado de los futbolistas menores de 18 años con mayor valor de mercado, una clasificación que refleja el avance de jóvenes llamados a tener presencia en el fútbol internacional. El primer lugar corresponde a Ayyoub Bouaddi, mediocampista del Lille, quien alcanzó una cotización de 80 millones de euros tras su rendimiento con el club francés y la selección de Marruecos. Nota completa, aquí.