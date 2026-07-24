Nuevo ranking de joyas sub 18 del mundo con Mora presente
Transfermarkt actualizó el valor de mercado de los menores de 18 años tras la Copa del Mundo 2026 y confirmó el nacimiento de una nueva élite
Transfermarkt actualizó el listado de los futbolistas menores de 18 años con mayor valor de mercado, una clasificación que refleja el avance de jóvenes llamados a tener presencia en el fútbol internacional. El primer lugar corresponde a Ayyoub Bouaddi, mediocampista del Lille, quien alcanzó una cotización de 80 millones de euros tras su rendimiento con el club francés y la selección de Marruecos. Nota completa, aquí.