Nelly Simón reconoce la prioridad de Chivas Femenil: “Nos urge regresar a una final”

El Rebaño enfrentará el Apertura 2026 con 14 partidos de fase regular, dos grupos y la obligación interna de volver a competir por el campeonato

Chivas Femenil comenzará el Apertura 2026 con un objetivo definido: regresar a una final después de cuatro años de ausencia. Nelly Simón, directora deportiva del conjunto rojiblanco, reconoció en entrevista exclusiva con Claro Sports que el club trabaja para volver a competir por el título bajo el nuevo formato de la Liga Femenil.

El Guadalajara no disputa una final de liga desde el Clausura 2022, cuando derrotó a Pachuca por marcador global de 4-3 y consiguió su segundo campeonato. Una semana después, el 30 de mayo de ese año, también superó a Rayadas en tanda de penales para levantar el Campeón de Campeonas de la temporada 2021-2022.

Desde entonces, Chivas Femenil se ha mantenido entre los equipos que suelen avanzar a la fase final, pero no ha conseguido regresar a una serie por el campeonato. Esa espera se ha convertido en una de las principales tareas de la dirección deportiva y del plantel para el torneo que marcará el inicio de una nueva etapa en la competencia.

Chivas Femenil trabaja para volver a una final

“Nosotros siempre tenemos la obligación de estar en los primeros lugares. Hace cuatro años que fuimos campeonas y estamos trabajando muy fuerte para llegar a otra final. Nos urge otra final”, expresó Nelly Simón durante la presentación de la nueva imagen y el sistema de competencia de la liga.

La directora deportiva aseguró que el deseo de regresar a una final no corresponde únicamente a la directiva. Las jugadoras y las diferentes áreas de la institución comparten una meta que deberá reflejarse desde la fase regular del Apertura 2026.

“Internamente lo deseamos, lo trabajamos como no te imaginas. Tenemos un gran plantel, así que no será la excepción y vamos a intentar luchar. Estamos trabajando muy fuerte, lo queremos, las jugadoras lo quieren, la institución lo quiere y ojalá que llegue pronto un título más”, señaló.

El camino de Chivas se desarrollará bajo un formato distinto. Los 18 clubes serán divididos en dos grupos de nueve y cada equipo disputará 14 encuentros antes de la Liguilla, tres menos que en el sistema anterior. Ocho partidos serán contra los integrantes del mismo sector y los otros seis ante conjuntos del grupo contrario.

Simón consideró que la reducción del calendario puede ayudar a disminuir la carga física que provocaban las jornadas dobles. No obstante, apuntó que será necesario esperar para conocer el funcionamiento del modelo durante la temporada.

“Creemos que, sobre todo, tener menos partidos, por el tema de las dobles jornadas y el desgaste físico, va a ayudar un poco. Ya después, el tiempo es el que nos dirá si todo fue para mejorar o si en el camino encontramos algo que podamos cambiar”, explicó.

Chivas compartirá grupo con América, Pachuca y Pumas

Chivas formará parte del Grupo B junto con América, Pachuca, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Necaxa y Puebla. Además, el Guadalajara estará ubicado en el Bloque 1 con América y Pachuca, una distribución utilizada para definir los enfrentamientos intergrupales.

Los primeros cuatro lugares de cada sector avanzarán directamente a los cuartos de final. No habrá repechaje ni Play-In, por lo que cada punto tendrá efecto en la lucha por uno de los cuatro boletos disponibles dentro del grupo.

Nelly Simón explicó que uno de los retos de la competencia continúa siendo reducir las diferencias entre los clubes. Aunque algunas instituciones han destinado más recursos y herramientas al desarrollo de sus equipos, la directora deportiva considera que el nivel se ha equilibrado con el paso de los torneos.

“Cada vez más hay equipos que se pegan, que se pegan, que se pegan, y lo que buscamos es que los equipos tengan un nivel mucho más parejo para que la competencia sea entre todos y no nada más entre algún grupo separado de otro”, comentó.

La directiva también destacó la respuesta que la afición de Chivas ha mostrado desde el inicio de la liga. Sin embargo, reconoció que todavía existe trabajo por realizar para aumentar la asistencia a los estadios y consolidar el seguimiento de los partidos más allá de los clásicos.

“La afición ha respondido muy bien desde el inicio de la liga y ha ido de más a más. Hay partidos que generan mayor expectativa, como el Clásico Regio o el de nosotros con América, pero tenemos que seguir trabajando. También es un tema cultural”, indicó.

Nelly Simón respalda la nueva identidad de la liga

El Apertura 2026 también marcará la adopción oficial del nombre Liga Femenil BBVA, además de un nuevo logotipo, el regreso de Voit como proveedor del balón y el relanzamiento del himno mediante una colaboración con Amazon Music.

Para Simón, estos cambios permiten que la competencia establezca una identidad separada de la liga varonil. “Son cambios que hacen que se separe la liga femenil de la varonil y que tenga características distintas. Sí me gustó, también el balón y los colores”, afirmó.

La directora deportiva señaló que el desarrollo de los clubes también debe mantener una relación con el trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol y de la selección nacional. México enfrentará el Premundial y buscará conseguir su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

“Si la Liga y la Federación no trabajan de la mano, va a ser muy difícil que una liga que todavía está en desarrollo pueda tener lo que buscamos en resultados deportivos a nivel selección nacional”, apuntó.

Nelly Simón confía en que más jugadoras de Chivas puedan ganarse un lugar en el representativo mexicano, pero la prioridad inmediata del club estará en el Apertura 2026. Después de cuatro años sin participar en una final, el conjunto rojiblanco iniciará el torneo con la intención de mantenerse entre los primeros lugares y volver a disputar el campeonato.

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