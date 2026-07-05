Patrice Evra proyecta una victoria de la selección mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026

El exfutbolista francés considera que México logrará el triunfo sobre su similar inglesa, anticipando un partido igualado

Patrice Evra, exfutbolista de Francia | Imago7

El exfutbolista francés Patrice Evra compartió a través de sus redes sociales su análisis sobre el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre México e Inglaterra. El exlateral del Manchester United y de la selección francesa proyectó un marcador de 2-1 a favor del equipo dirigido por Javier Aguirre, bajo el argumento de que la condición de local y el respaldo de la afición local serán factores determinantes para superar al conjunto europeo en el partido de esta tarde.

En su evaluación, Evra resaltó la regularidad del combinado anfitrión, el cual accede a esta instancia eliminatoria tras acumular cuatro victorias consecutivas y mantener su portería invicta a lo largo del certamen. Asimismo, el exdefensor ponderó el talento y las individualidades de la plantilla inglesa, aunque reiteró su estimación favorable hacia el cuadro mexicano debido a la inercia competitiva que arrastra desde la fase de grupos y la ronda de dieciseisavos de final.

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