¿Y si fuera titular? Nadie crea más opciones que Juan Fernando Quintero en el Mundial 2026

A pesar de haber entrado en el minuto 73, nadie creo más opciones de gol que Juan Fernando Quintero en la fase de 16vos de final del Mundial 2026.

Juan Fernando Quintero | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / VIA AFP

Uno de los nombres más coreados por la afición de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el de Juan Fernando Quintero. El número 20 del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo ha ingresado muy bien en la mayoría de partidos de esta cita orbital.

El talento del actual jugador de River Plate de Argentina nunca se ha puesto en duda. Pero su condición física es lo que siempre ha sido una incertidumbre para poder establecerse como titular. No en vano, cada vez que ingresa marca la diferencia para la ‘tricolor’, su calidad, visión y técnica son cosas que no se han visto en ningún otro jugador colombiano.

Justamente, el aficionado colombiano ha sido fiel testigo de ello y por eso no deja de corear su apellido en todos y cada uno de los juegos de Colombia. Más allá de haber siempre estado a la sombra de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero le da a Colombia algo que nadie más ha demostrado. Vértigo, personalidad, técnica, calidad y visión.

Juan Fernando Quintero, el futbolista que más opciones de gol creó en los 16vos de final

Ya comenzada la etapa de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, han salido varios datos interesantes de la primera eliminación directa de la cita orbital. Con 18 minutos jugados en el partido ante Ghana, Juan Fernando Quintero registró dos remates, 100 % de efectividad en sus pases, cinco pases claves, 100 % de efectividad en sus pases largos, dos de tres centros completados y dos recuperaciones.

Así las cosas, esas cinco chances de gol creadas en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dejaron a Juanfer como el futbolista que más oportunidades de gol creo en esta instancia. Pese a que Álex Baena de España, Stephen Eustaquio de Canadá, Pedro Porro de España y Mohamed Salah de Egipto, también acumularon esta cifra. Ninguno logró hacerlo en tan poco tiempo como el volante colombiano.

Juan Fernando Quintero, figura en Colombia | Squawka

Con la temprana salida de James Rodríguez en el entretiempo ante Ghana, se vuelve a plantear la misma pregunta de hace años en la Selección Colombia. ¿Qué pasaría si Juan Fernando Quintero fuera el titular? Más allá de que muchos están convencidos que su físico no le permite jugar 90 minutos, el número 20 ha demostrado que en tan solo 18 minutos puede marcar la diferencia no solo a nivel nacional, sino internacional.

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