Bélgica estalla contra la FIFA por habilitar a Balogun y analiza acciones antes del duelo de octavos

La Federación Belga cuestionó la decisión de la FIFA, citó el reglamento del Mundial 2026 y estudia todas las vías posibles

El comunicado de Bélgica ante la decisión sobre Balogun | Reuters

La decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun sigue generando polémica. A menos de 24 horas del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un duro comunicado en el que manifestó su sorpresa por la determinación del organismo rector y aseguró que analiza todas las opciones disponibles para defender sus derechos.

Balogun había sido expulsado con tarjeta roja directa durante el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. En un principio, la sanción automática de un partido lo dejaba fuera del choque frente a Bélgica, pero el Comité Disciplinario de la FIFA decidió dejar en suspenso el castigo por un período de prueba de un año, permitiendo que el delantero pueda disputar el encuentro en Seattle.

RBFA Statement Regarding Folarin Balogunhttps://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

El comunicado de la Federación Belga

La RBFA cuestionó la interpretación reglamentaria de la FIFA y sostuvo que la decisión contradice tanto el Código Disciplinario como el Reglamento de la Copa Mundial 2026.

“La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está sorprendida por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador suspendido de Estados Unidos, Folarin Balogun, para disputar el partido entre Estados Unidos y Bélgica del lunes 6 de julio en Seattle.

La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario establece claramente que una tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo, tal como ha ocurrido con todas las expulsiones registradas hasta ahora en esta Copa del Mundo.

Además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente el artículo 10.5 del Reglamento de Competencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que establece: ‘Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o una segunda amonestación, quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su selección. Adicionalmente, podrán imponerse sanciones adicionales’.

El carácter automático de esa suspensión también fue reafirmado expresamente en la Circular número 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuida a todas las federaciones participantes el 12 de mayo de 2026.

La misma norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación previas a los partidos y aparece en las presentaciones oficiales de trabajo de la FIFA.

Con el objetivo de salvaguardar los derechos legítimos de todas las selecciones participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio, tanto en esta Copa del Mundo como en futuras ediciones, la RBFA está investigando todas las opciones posibles”.

¿Qué ocurrió con Balogun?

El delantero estadounidense fue expulsado tras una entrada sobre Tarik Muharemovic durante el encuentro ante Bosnia y Herzegovina. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Raphael Claus cambió su decisión inicial y mostró la tarjeta roja directa por juego brusco grave.

Aunque el reglamento del Mundial establece una suspensión automática para el siguiente partido, la FIFA aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la ejecución del castigo durante un período de prueba de un año.

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