Cristiano Ronaldo no está obsesionado en conquistar el Mundial 2026: “No seré más por ganar la Copa del Mundo”

El delantero también se refirió a su último Mundial, la importancia de disfrutar cada partido y la responsabilidad de los jugadores jóvenes frente a críticas

Cristiano Ronaldo ofreció su visión sobre el enfrentamiento entre Portugal y España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El astro portugués destacó la calidad del rival y su relación con el fútbol español.

“España tiene mucho talento, no se puede individualizar. España es siempre candidata a ganar lo que sea. Tenemos que tener fe y coraje para ganar a España”, comentó el delantero portugués en conferencia previo a enfrentar al país vecino este lunes a las 13:00 horas, en busca del pase a los cuartos de final del certamen mundialista.

El jugador también señaló su vínculo con el país vecino y la relevancia histórica del duelo. “Tengo un cariño muy especial por España. Tengo muchas cosas ahí. España, teóricamente, es favorita porque ya ganó, pero lo de mañana es diferente. Me encanta jugar contra España porque siempre son buenos partidos. Tengo la sensación de que vamos a ganar”, afirmó.

Ronaldo habló sobre la presión de su último Mundial y la importancia de disfrutar cada momento, más allá del resultado. “Te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldré de aquí con la conciencia tranquila. He jugado en la selección y en los clubes por pasión. Pase lo que pase mañana estaré feliz. Este es un grupo fuerte. Todos estamos unidos por Diogo Jota. Estamos muy unidos. Es el Mundial que más recordaré por la pasión. He disfrutado mucho”, dijo.

Por otra parte, compartió sus reflexiones sobre la preparación y la gestión de críticas, especialmente para jóvenes talentos como Lamine Yamal. “Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si tú haces caso a la crítica estás perdido… hay que enfocarse en la gente que le quiere”, indicó.

El delantero insistió en que su atención está puesta en el partido y no en especulaciones sobre su retiro. “Siempre tendré un papel importante en esta selección. Terminaré cuando yo quiera. Lo importante es el partido de mañana”, afirmó.

Finalmente, Cristiano concluyó reafirmando la confianza del grupo para enfrentar a España. “Está siendo una experiencia bonita. Mañana tenemos un enfrentamiento ante un equipo muy difícil, pero estamos preparados”, dijo, cerrando su intervención previo al partido.

Cristiano Ronaldo reacciona a las críticas en su contra

Pese a que para un sector de la afición la única pieza que le falta a Cristiano Ronaldo para completar una carrera legendaria es conquistar una Copa del Mundo, el delantero portugués no comparte esa visión. El capitán de Portugal aseguró que ganar el Mundial de 2026 no cambiaría la percepción que tiene de su trayectoria, ya que considera que la vida ha sido justa con todo lo que ha conseguido dentro del fútbol. Más allá de los títulos y los récords, CR7 explicó que su principal motivación siempre ha sido disfrutar del juego, una pasión que lo ha acompañado durante toda su carrera y que sigue impulsándolo a mantenerse vigente en la élite.

“No me falta nada, la vida ha sido muy generosa conmigo, a nivel personal, no seré más Cristiano Ronaldo por ganar la Copa del Mundo o no. Solo una selección ganará. Debemos pensar en mañana y reflexionar cada día. No me dejaré llevar por las críticas que me hacen constantemente”, explicó Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa. “Ya llegará el día, te voy a ser sincero, de aquí saldrá Cristiano con la conciencia tranquila, mil por mil, el fútbol me ha dado todo lo que quería, no jugué tantos años por necesidad, es por la pasión, juego porque me encanta jugar a fútbol, seré feliz igualmente. No siento la obligación de ganar. Que sea lo que Dios quiera. No estoy tan mal. He hecho tres goles, algunos han hecho más, pero estoy contento”.

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