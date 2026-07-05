La joya de Peñarol que la Selección de Uruguay le robó a El Salvador

La citación del atacante por parte de la Celeste marca un punto importante en su proceso de formación.

Carlos Esnal, delantero de Peñarol | Fuente: CAP PEÑAROL

El nombre de Carlos Esnal comienza a ganar espacio en el fútbol juvenil sudamericano. El delantero, nacido en El Salvador y formado en las categorías inferiores de Peñarol, recibió la convocatoria de la Selección Sub-17 de Uruguay, una decisión que abre un escenario de disputa entre dos federaciones por su futuro internacional.

La citación del atacante por parte de la Celeste marca un punto importante en su proceso de formación. El jugador ha tenido un crecimiento destacado en Peñarol, donde su rendimiento en divisiones juveniles lo colocó en el radar de los cuerpos técnicos uruguayos, que lo integraron a su estructura de selecciones menores.

En paralelo, su situación también es seguida de cerca en El Salvador. El delantero había dejado abierta la posibilidad de representar a La Selecta en el futuro, una postura que generó expectativa dentro del entorno del fútbol salvadoreño.

En declaraciones previas, Esnal había manifestado que no descartaba jugar para El Salvador si se daba un contacto formal de la federación. Esa opción mantenía abierto un escenario de doble elegibilidad que ahora entra en tensión con su reciente convocatoria con Uruguay.

El llamado de Uruguay y el interés de El Salvador

La decisión de Uruguay de incorporarlo al proceso Sub-17 no cierra de forma definitiva su futuro internacional, pero sí lo posiciona dentro de una estructura competitiva que podría marcar su desarrollo deportivo en los próximos años.

El delantero también cuenta con un vínculo familiar con el fútbol uruguayo. Es nieto de Raúl Esnal, exintegrante del plantel que conquistó la Copa América de 1983, un antecedente que refuerza su relación con el país sudamericano y su integración al sistema de selecciones.

En el entorno de El Salvador, su caso sigue siendo observado con atención, especialmente porque su hermano Christian Esnal ya decidió representar a La Selecta, lo que ha dividido el camino internacional de la familia.

Por ahora, el presente de Carlos Esnal está ligado a la Selección Sub-17 de Uruguay, mientras el debate sobre su futuro internacional continúa abierto. Su evolución en los próximos años será clave para determinar qué camiseta defenderá de forma definitiva a nivel absoluto.

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