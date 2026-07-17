¿Pochettino o técnico local? EE.UU. analiza su futuro tras la eliminación en el Mundial 2026

Estados Unidos debate si seguir con Pochettino o regresar a un técnico local tras quedar fuera en octavos del Mundial 2026

EE.UU. enfrenta el dilema de mantener a Pochettino. IMAGN IMAGES via Reuters

El fracaso de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 ha generado dudas sobre la continuidad de Mauricio Pochettino al frente del equipo. Aunque el entrenador argentino implementó un estilo atractivo y dejó una buena impresión en jugadores y aficionados, la federación considera la posibilidad de volver a un técnico local que conozca mejor la cultura y dinámica del fútbol estadounidense, siguiendo un modelo que ha resultado exitoso en otros países. Nombres como Steve Cherundolo, Mikey Varas, Pellegrino Matarazzo y Brian Schmetzer suenan como alternativas, aunque cada uno presenta distintos niveles de experiencia y compromiso con clubes.

El futuro de la selección estadounidense dependerá de si la federación decide mantener la visión de Pochettino o apostar por un proyecto local. La decisión afectará directamente la preparación para torneos como la Liga de Naciones y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, reflejando un dilema entre identidad futbolística y resultados inmediatos. La opción de un técnico extranjero permitió un estilo internacional competitivo, pero la prioridad es consolidar un proyecto a largo plazo que combine rendimiento, cohesión y adaptación a la cultura local. LEE LA NOTA COMPLETA

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