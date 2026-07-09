Wayne Rooney se rinde ante Kane y lo proclama como el mejor ‘9’ en la historia de Inglaterra

La leyenda del Manchester United no dudó en colocar al delantero del Bayern Munich por encima de todos los grandes atacantes que ha tenido la selección inglesa

Kane, delantero de la selección inglesa y figura del Bayern | Reuters

Wayne Rooney, histórico delantero de la selección inglesa, aseguró que Harry Kane es, para él, el mejor centrodelantero que ha vestido la camiseta de los Three Lions. Durante una entrevista con Rio Ferdinand, Rooney fue contundente al describir al actual atacante del Bayern Munich. Nota completa, aquí.