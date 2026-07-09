Haaland reconoce el poder de Inglaterra antes del duelo en los cuartos del Mundial

El delantero noruego dejó claro que su rival es uno de los candidatos a levantar la Copa del Mundo

Erling Haaland atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con la selección de Noruega. En la primera Copa del Mundo del país en 28 años, el delantero ha sido una de las figuras del torneo y ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final.

El duelo tiene un valor particular para el atacante, no solo por lo deportivo, sino también por su historia personal. “Es un partido especial, sí, sin duda. Para mí es muy especial, porque juego en Inglaterra y también nací allí”, declaró Haaland antes del encuentro.

Noruega ha superado las expectativas en el Mundial 2026. Su clasificación a cuartos de final llegó después de una actuación histórica ante Brasil, resultado que multiplicó la ilusión en un país poco acostumbrado a vivir estas instancias en una Copa del Mundo.

El propio Haaland admitió que el camino recorrido lo tomó por sorpresa. “Sinceramente, no me lo esperaba. Llegar a cuartos con Noruega me sorprende hasta a mí”, reconoció el delantero.

El atacante también dimensionó lo que significa este momento para el fútbol noruego. “Jugar contra Brasil fue una locura para nosotros, los noruegos, y ganarles para luego enfrentarnos a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial en Estados Unidos es muy especial”, afirmó.

Haaland aseguró que la emoción se vive con fuerza en su país. “Si ves lo que está pasando en Noruega, se darán cuenta de que esto no es algo habitual para nosotros, por lo que es realmente excepcional”, señaló.

Pese al entusiasmo, el delantero colocó a Inglaterra entre las candidatas al título. “Hay favoritos claros para ganar el Mundial, e Inglaterra es uno de ellos. Deben presionar a sus jugadores”, comentó sobre el rival que buscará frenar el sueño noruego.

Haaland también habló de su conexión con Estados Unidos y del ambiente que ha vivido durante el torneo. “Es algo bueno, porque me encantan los estadounidenses y creo que son gente muy divertida. Son graciosos, y por eso me gusta su forma de ser”, dijo sobre su popularidad en el país sede, antes de cerrar: “Sinceramente, todo en este Mundial ha sido fantástico: los partidos, los estadios… todo ha sido excepcional”.

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