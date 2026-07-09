¿Se va o se queda? Horas decisivas para el futuro de Néstor Lorenzo en Selección Colombia

El argentino completó 51 partido al frente de la ‘Tricolor’. Ya dirigió en Copa América del 2024 y el Mundial del 2026.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia | Claro Sports y Luisa González, Reuters.

“Me gustaría haber seguido, pero bueno, acá estamos, lo dimos todo, ningún reproche”, fueron las palabras del director técnico Néstor Lorenzo, en diálogo con Win Sports, después de lo que fue la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 en los octavos de final, a manos de Suiza en Vancouver, Canadá.

Hablando enfáticamente sobre lo que será el futuro de la ‘Tricolor’, cabe mencionar que el estratega argentino tiene vínculo con el combinado nacional, hasta finales del presente mes de julio y lo que todos en el país se preguntan en estos momentos es: si será renovado el vínculo o se busca que tenga un nuevo aire, después de jugar 5 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

Pues bien, periodistas de la talla de Antonio Casale, Francisco Vélez y César Augusto Londoño aseguran este jueves, tras dos días después de aquella eliminación a mano de los suizos, que la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Fútbol tiene planeado y gustan de la renovación de Néstor Lorenzo por un par de años más.

Cabe mencionar que el exfutbolista cuenta con 51 compromisos al frente de la Selección Colombia, con 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. En su andar con la ‘Tricolor’ ya dirigió una Copa América, con un subtítulo; Eliminatorias de la Conmebol, con un tercer puesto; el Mundial del 2026, hasta octavos de final y varios amistosos.

Se espera que en las próximas horas y días se conozcan certezas del futuro en el banquillo de la Selección Colombia. Ya que la próxima fecha de amistosos FIFA de selecciones, será a finales de septiembre y a inicios de octubre, donde comenzará el proceso con miras a la Copa América del 2028 y el Mundial del 2026.

Desde allí también se podrá analizar cuál será el futuro de jugadores de la talla de David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Santiago Arias, quienes seguirán siendo parte de la Selección o si deciden dar un paso al costado dándole una renovación en todas las filas al equipo.

Lea también: