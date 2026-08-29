Luis Chávez gana el duelo de mexicanos en Rusia ante César Montes

El Dinamo Moscú se impuso 1-0 como visitante al Lokomotiv; Chávez entró en el segundo tiempo, Montes disputó todo el partido y cometió la falta para el penalti del gol

César Montes y Luis Chávez se enfrentaron en Rusia. | Imago 7

Luis Chávez salió con la victoria en el duelo de mexicanos dentro de la jornada 6 de la Premier League de Rusia. El Dinamo Moscú derrotó 1-0 al Lokomotiv en la RZD Arena, en un partido en el que César Montes fue titular con el conjunto local, mientras que Chávez comenzó entre los suplentes.

El marcador se mantuvo sin goles durante la primera mitad. Lokomotiv y Dinamo se fueron al descanso con el 0-0, mientras Montes ocupó un lugar en la línea defensiva del equipo local. Para el segundo tiempo, el Dinamo realizó movimientos y Luis Chávez ingresó al minuto 52 en sustitución de Anton Miranchuk.

La jugada que definió el encuentro llegó al 73′. Maksim Osipenko convirtió desde el punto penal para colocar el 1-0 del Dinamo, anotación que terminó siendo la única del compromiso. El defensor ruso fue el autor del gol que dio los tres puntos al conjunto visitante.

El penal tuvo participación directa de César Montes. La pena máxima fue señalada después de una falta del defensa mexicano sobre Yaroslav Gladyshev, acción que Osipenko aprovechó para superar al guardameta del Lokomotiv.

Montes permaneció en la cancha durante todo el encuentro y recibió tarjeta amarilla al minuto 85. El central mexicano completó así los 90 minutos en su segundo partido después de su regreso a la actividad con el Lokomotiv.

Chávez, por su parte, disputó prácticamente toda la segunda mitad y estuvo en el campo durante el tramo en el que el Dinamo consiguió la ventaja. El mediocampista había sido incluido inicialmente entre los suplentes por el técnico Sandro Schwarz antes de recibir minutos tras el descanso.

Con el 1-0, el Dinamo Moscú se llevó el derbi de la capital rusa y Luis Chávez ganó el enfrentamiento entre futbolistas mexicanos. El único tanto llegó desde los once pasos y permitió al cuadro visitante sumar los tres puntos en la sexta jornada del campeonato.

Con la derrota, Lokomotiv se mantiene en la parte baja de la clasificación de la Liga de Rusia, con apenas tres puntos de 18 posibles y ubicado en el puesto 14, dentro de la zona comprometida con el descenso. Dinamo Moscú, por su parte, alcanzó las 10 unidades y se colocó en la quinta posición del campeonato.

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