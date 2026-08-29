Guastatoya vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Atractivo partido en el estadio David Cordón Hichos por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Guatemala.

Guastatoya vs Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Marquense se enfrentan este sábado por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante para dos equipos que buscan seguir sumando y acercarse a los primeros lugares. El Pecho Amarillo intentará aprovechar nuevamente la localía, mientras los Leones llegan en recuperación después de un comienzo complicado.

Guastatoya llega al encuentro con nueve puntos y ubicado en el cuarto lugar, producto de tres victorias y dos derrotas. El equipo dirigido por Martín García ha tenido un buen comienzo, aunque viene de sufrir un duro golpe al caer 4-2 como visitante frente a Deportivo Mixco. El Pecho Amarillo buscará recuperarse en casa, escenario donde ya derrotó 4-0 a Malacateco y 1-0 a Municipal durante este Apertura. Su buen arranque lo mantiene involucrado en la pelea de los primeros puestos.

Por su parte, Marquense suma seis unidades y ocupa la octava posición, después de conseguir dos triunfos y sufrir tres derrotas. Los Leones comenzaron el campeonato con tres caídas consecutivas, pero lograron cambiar la tendencia en las últimas jornadas: primero vencieron 2-1 a Suchitepéquez como visitantes y posteriormente derrotaron por el mismo marcador a Cobán Imperial. El equipo de Omar Arellano buscará ahora su tercera victoria consecutiva y confirmar definitivamente su recuperación en el Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Marquense de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Marquense será el sábado 29 de agosto a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Marquense hoy

Ni Guastatoya ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Martín García y Omar Arellano eligieron las siguientes alineaciones:

Guastatoya: a confirmar. DT: Martín García.

Marquense: a confirmar. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Marquense:

26 de abril de 2026 | Guastatoya 4-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2026 | Marquense 2-2 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Guastatoya 5-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Marquense 0-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar –