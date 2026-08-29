Deportes Tolima, en crisis de seguridad por amenazas: jugará a puerta cerrada contra Cúcuta Deportivo

El problema de la violencia en los estadios suma un nuevo episodio a su lista, obligando a cambios de última hora.

Jorge Cabezas Hurtado, jugador de Deportes Tolima. – Vizzor Image.

La violencia sigue haciendo de las suyas en el fútbol profesional colombiano. Después de los lamentables hechos de violencia vistos hace una semana en El Campín de Bogotá entre hinchas de Santa Fe y América de Cali, un nuevo episodio concerniente a la seguridad se vive en un equipo de primera división. Según ha informado Deportes Tolima, miembros de su institución son víctimas de amenazas.

Por medio de un comunicado oficial, el club Pijao está viviendo una difícil situación por la intimidación contra su personal y esto ha generado un cambio en lo que estaba previsto para el próximo lunes. Por decisión de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué para garantizar la integridad de todos los actores, el encuentro frente a Cúcuta Deportivo se jugará a puerta cerrada.

La información presentada ante la opinión pública no especifica los motivos ni las personas específicas hacia quienes estarían dirigidas las amenazas. Tampoco detalla qué gestiones se han hecho, pero se presume que el caso ya está en manos de las autoridades para que investiguen y den con los responsables de estas conductas intimidatorias.

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Si las injustificables razones llegaran a ser por el rendimiento del equipo, Tolima viene de ser eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle. En lo que respecta a la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el cuadro ibaguereño suma 10 puntos en cinco partidos jugados, lo cual lo tiene en la parte alta de la clasificación en la primera fase.

De igual modo, el club informó que las personas que están abonadas recibirán información sobre los procedimientos que se aplicarán ante la imposibilidad de que asistan a este partido. Más allá de la presencia de público, no se han presentado más cambios y el duelo de la octava jornada se mantiene para este lunes, 31 de agosto, a las 8:05 p.m.

Comunicado oficial de Deportes Tolima

“Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales. Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada. Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario.

A quienes poseen Tiquetera, les pedimos estar atentos. En breve informaremos el procedimiento de compensación correspondiente. Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto”.

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