¡Nadie los para! Porto golea al Académico Viseu y sigue imbatible en la Liga de Portugal

Los Dragones golearon, sumó su cuarto triunfo en la Liga de Portugal y mantiene paso perfecto, con nueve goles a favor y ninguno en contra

Nueve goles a favor y cero en contra en este arranque | MIGUEL RIOPA / AFP

El Porto mantuvo su paso perfecto en la Liga de Portugal 2026-27 después de imponerse 0-3 al Académico Viseu en el Estádio do Fontelo, dentro de la jornada 4. Los dirigidos por Francesco Farioli resolvieron el encuentro durante la primera mitad gracias a los goles de André Silva, Gabri Veiga y William Gomes, antes de administrar su ventaja durante el complemento.

Con este resultado, los Dragones llegaron a cuatro victorias en cuatro partidos y 12 puntos, además de ampliar un inicio de campeonato en el que todavía no han recibido gol. Antes de visitar Viseu acumulaban seis tantos a favor y ninguno en contra, registro que ahora aumentó a nueve anotaciones manteniendo su portería intacta.

Porto golpea tres veces antes del descanso

El partido comenzó con el Porto buscando instalarse rápidamente en campo contrario. Apenas al minuto 3, William Gomes recuperó la pelota cerca del área rival, aunque la jugada se perdió por una duda al momento de definir. La advertencia tuvo continuidad dos minutos después, cuando Pablo Rosario apareció por la banda y envió un servicio que encontró a André Silva dentro del área.

André Silva abrió el marcador al minuto 5 con una definición a corta distancia. El Académico reclamó una posible infracción de William Gomes durante el inicio de la acción y el VAR revisó también la posición del delantero portugués. Después del análisis, se determinó que estaba habilitado por un margen de ocho centímetros y el 0-1 quedó confirmado.

El conjunto local intentó responder con mayor presencia sobre la pelota. Soufiane Messeguem probó desde fuera del área al 12’, pero su disparo terminó bloqueado. Poco después surgió un problema para los visitantes: Zaidu Sanusi presentó molestias físicas y tuvo que abandonar el encuentro, por lo que Martim Fernandes ingresó al minuto 18.

El cambio no modificó el ritmo del Porto. Gabri Veiga aumentó la diferencia al minuto 20 con un disparo colocado que superó a Ewerton. El tanto también pasó por una revisión antes de ser validado y significó otro aporte ofensivo del mediocampista español, quien ya había marcado en la victoria de la jornada anterior contra Arouca.

Académico Viseu encontró una de sus aproximaciones más claras a los 31 minutos mediante un tiro libre ejecutado por Cihan Kahraman, pero Diogo Costa controló el disparo y mantuvo nuevamente su arco sin daño. La acción llegó antes de la pausa de hidratación provocada por las condiciones de calor en el Fontelo.

La eficacia visitante volvió a aparecer al 38’. El Porto construyó la acción desde campo contrario, Gabri Veiga intervino en la generación de la jugada y William Gomes apareció dentro del área para colocar el 0-3. Los Dragones habían convertido prácticamente cada oportunidad clara de la que dispusieron durante la primera mitad.

El tercer tanto afectó la respuesta del Académico, que encontró dificultades para recuperar el control del partido. João Guilherme todavía intentó mediante un remate de cabeza después de una acción a balón parado y Robinho probó en el tiempo agregado, pero el Porto llegó al descanso con una ventaja de tres anotaciones y sin permitir un descuento.

Los Dragones administran la ventaja y completan otro partido sin recibir gol

Para el segundo tiempo, Francesco Farioli realizó un ajuste defensivo con la salida de Jan Bednarek y el ingreso de Nehuén Pérez. El ritmo disminuyó durante los primeros minutos del complemento, con el Académico tratando de adelantar líneas y un Porto que ya no necesitaba asumir los mismos riesgos ofensivos de la primera mitad.

Farioli comenzó a administrar minutos y realizó nuevas modificaciones. Borja Sainz sustituyó a Pepê y Hwang In-Beom también recibió participación. El propio Borja generó la primera oportunidad importante del Porto en el segundo tiempo al minuto 68, cuando buscó colocar un disparo con efecto que Ewerton consiguió detener. Fue el primer remate a portería de los visitantes que no terminó en gol.

El Académico intentó aprovechar algunas pérdidas del rival durante el tramo final. Al minuto 81, Alejandro Mestanza observó adelantado a Diogo Costa y buscó sorprenderlo con un remate por encima, aunque el balón salió desviado. Poco después, João Guilherme encontró espacio dentro del área, pero su intento tampoco encontró la portería.

La llegada de mayor peligro para los locales ocurrió cerca del minuto 88. Messeguem envió un centro al área y Mestanza logró anticiparse para conectar el balón, pero su remate terminó estrellándose en el travesaño, evitando que el Académico rompiera la racha sin goles recibidos del conjunto visitante.

Porto cerró el encuentro sin modificar el 0-3 construido durante los primeros 38 minutos. Cuatro jornadas, cuatro triunfos, nueve goles anotados y ninguno recibido reflejan el inicio del campeón portugués, que mantiene su efectividad en ambas áreas y continúa al frente de la competencia con 12 unidades.

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