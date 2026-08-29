Sevilla vs Atlético de Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 3

Sevilla vs Atlético de Madrid, en vivo online | Claro Sports

El Sevilla recibe al Atlético de Madrid este sábado 29 de agosto en uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 de LaLiga 2026-27. El conjunto dirigido por Luis García ha comenzado la temporada con paso perfecto y llega al Ramón Sánchez-Pizjuán con seis puntos después de vencer al Rayo Vallecano y golear 3-1 al Athletic Bilbao en San Mamés.

Del otro lado aparece un Atlético que todavía no conoce la derrota, aunque dejó escapar sus primeros puntos con el empate 2-2 frente al Villarreal en la fecha anterior. El equipo de Diego Simeone suma cuatro unidades y afrontará su primera visita del campeonato sin Julián Álvarez y con Robin Le Normand suspendido, obligado a responder ante uno de los equipos más sólidos en este inicio de temporada.

¿A qué hora inicia el Sevilla vs Atlético de Madrid hoy 29 de agosto de 2026?

El partido entre Sevilla y Atlético de Madrid comenzará este sábado 29 de agosto a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga 2026-27 se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el conjunto andaluz intentará aprovechar la localía para conseguir su tercera victoria consecutiva del campeonato.

El Sevilla llega con seis puntos y la posibilidad de mantenerse en la pelea por la cima, mientras que Atlético de Madrid suma cuatro unidades después de derrotar 2-0 al Málaga y empatar 2-2 contra Villarreal. Los Colchoneros buscarán su primer triunfo como visitantes de la temporada.

Alineaciones del Sevilla vs Atlético de Madrid para la jornada 3, al momento

El Sevilla saldrá con Odyseas Vlachodimos en la portería; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo en defensa; Lucien Agoumé y Jon Guridi en el mediocampo; mientras que Miguel Sierra, Peque Fernández y Julio Díaz acompañarán a Robbie Ure en el frente de ataque.

El Atlético de Madrid comenzará con Jan Oblak bajo los tres postes; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Kang-in Lee en el centro del campo; con Ademola Lookman y Álex Baena como hombres más adelantados.

¿Dónde ver el Sevilla vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid podrá seguirse en México a través de Sky Sports, señal encargada de transmitir el encuentro de LaLiga. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas del centro del país.

Además, en Claro Sports podrás consultar el minuto a minuto del partido, con el desarrollo de las acciones, resultado, goles y los momentos más importantes desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

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