Vuelta a España 2026, Etapa 8: los mejores momentos de la carrera del 29 de agosto

Vive con nosotros todo los instantes que marcaron la octava etapa de uno de los eventos más importantes del ciclismo mundial

Revive los highlights y mejores momentos de la octava etapa de la Vuelta a España 2026. El pelotón recorrió 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco, en una de las últimas oportunidades para los velocistas durante la primera semana. Repasa la formación de la fuga, el trabajo de los equipos y la subida de segunda categoría a Barx, con 4.7 kilómetros al 5.6 por ciento. Tras coronar a 27.4 kilómetros de la meta, los ciclistas afrontaron el descenso y la lucha por la victoria en Xeraco.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 29 de agosto en la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 entra en una fase cada vez más determinante cuando está por concluir su primera semana de competencia en la edición 81. Este sábado 29 de agosto todos los ciclistas que han levantado la mano para llevarse el título afrontarán una nueva jornada con la etapa 8, que se disputará entre Puçol y Xeraco, etapa que podrás seguir con todos sus detalles a través de Claro Sports.

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