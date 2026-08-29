¡Hace tres años! La última vez que Pogacar se retiró de una carrera, antes de su abandono en La Vuelta

Varios años debieron pasar para que el esloveno tuviese que abandonar de nuevo una carrera luego de una caída.

Tadej Pogacar en la Vuelta a España 2026 | Reuters

La noticia que tiene anonadado al mundo del ciclismo es el abandono de Tadej Pogacar de la Vuelta a España 2026, situación que se dio en el desarrollo de la etapa 8 de la carrera. El esloveno venía como líder sólido de la carrera, pero tras este percance hubo varios cambios en la clasificación general y ahora Enric Mas es quien porta la camiseta roja.

Para dar un contexto, luego de que el pelotón pasara el sprint del día, se dio una caída masiva entre ese mismo grupo. Uno de los ciclistas que quedó en el piso fue el del UAE, esto con evidentes signos de dolor. A pesar que intentó pararse y seguir en carrera, desafortunadamente las molestias le impidieron montarse de nuevo en la bicicleta y ya luego ‘Pogi’ tuvo que ser atendido en una de las ambulancias.

De esa manera llegó el inesperado final de Tadej en la ronda ibérica, la cual es la única gran vuelta que le falta por conquistar. Por otra parte, su equipo ya entregó el parte médico y tiene “una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones“.

Se añade a esa información que Pogacar tendrá que pasar por cirugía, pero esta no se va a realizar hasta que se descarte por completo posibles complicaciones por la conmoción cerebral. Mientras tanto, el cuerpo médico del UAE está acompañando su proceso.

¿Cuándo fue la última vez que Pogacar se había retirado de una carrera?

Cuando el esloveno corre parece que todo marcha a la perfección, pero el ciclismo es un deporte tan cruel que puede llegar a pasar este tipo de situaciones. Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que él tiene que bajarse de alguna competencia, pues hace tres años prácticamente también tuvo que parar por un tiempo.

En la Lieja-Bastoña-Lieja de abril del 2023 Tadej sufrió una caída que lo obligó a retirarse de ese monumento. Al kilómetro 85 el ciclista se fue al piso y producto de eso presentó fracturas en el hueso escafoides y el semilunar de su muñeca izquierda. Al ser un problema serio, su temporada debió tener ciertos cambios.

Inclusive no pudo preparar de la mejor manera el Tour de Francia de ese año, que terminó ganándole Jonas Vingegaard de manera imponente. Ya luego Pogacar se recuperó al 100 % y volvió a mostrar su poderío, aunque no se puede dejar pasar que perder otra ‘Grande Boucle’ fue un duro golpe, pues en 2022 también se lo arrebató el danés.

Por ahora queda esperar que el UAE entregue más detalles de cuándo le van a realizar la cirugía que requiere y los tiempos de la recuperación. Tener presente que tenía entre sus planes el Mundial y otras carreras de cara al cierre de temporada, motivo por el cual será vital saber si le alcanza o si mejor empieza a pensar en el 2027.

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