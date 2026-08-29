Pogacar sufre traumatismo craneoencefálico y posible fractura en la clavícula tras su caída en la Vuelta

El esloveno abandona la Vuelta a España 2026 tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y una posible fractura de clavícula izquierda

El ciclista de UAE se retiró de la justa tras una dura caída | Reuters

Tadej Pogacar dejó la Vuelta a España 2026 después de sufrir una caída durante la octava etapa, disputada este sábado 29 de agosto entre Puçol y Xeraco. El ciclista esloveno presenta un traumatismo craneoencefálico, varias contusiones y una posible fractura en la clavícula izquierda, de acuerdo con la primera valoración realizada por los servicios médicos de la carrera.

El accidente se produjo cuando restaban alrededor de 32 kilómetros para la llegada. Pogacar permaneció sobre el asfalto tras el impacto y recibió atención médica antes de intentar regresar a la competencia. El líder de la clasificación general trató de subir nuevamente a la bicicleta, pero el dolor y la falta de fuerza en el brazo izquierdo le impidieron continuar, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital de Valencia.

¿Qué lesiones sufrió Tadej Pogacar tras su caída en la Vuelta?

Álvaro Ortiz, uno de los médicos de carrera que atendió al corredor del UAE Team Emirates-XRG, explicó a RTVE que Pogacar había sufrido una caída “bastante fuerte”. La valoración inicial detectó un traumatismo craneoencefálico, diferentes contusiones y la posibilidad de una fractura en la clavícula izquierda, una lesión que deberá confirmarse mediante los estudios correspondientes.

El médico señaló que Pogacar intentó reincorporarse, pero al momento de cargar peso sobre el brazo izquierdo no consiguió ejercer la presión necesaria. Esta situación terminó por confirmar que no estaba en condiciones de seguir pedaleando. El esloveno fue retirado de la carretera y llevado a un centro hospitalario para someterse a pruebas radiológicas que permitan conocer el alcance de las lesiones.

Por ahora, la posible fractura de clavícula debe mantenerse como un diagnóstico provisional. Ortiz explicó que los resultados de los estudios determinarán el tratamiento que deberá seguir el ciclista y señaló que, en caso de confirmarse una fractura que lo requiera, existe la posibilidad de una intervención quirúrgica. Hasta que se conozcan las pruebas hospitalarias, no existe un plazo establecido para su recuperación.

El traumatismo craneoencefálico también obliga a mantener al corredor bajo observación médica. El Español informó además de una posible afectación en la zona clavicular, aunque la información comunicada por el médico de carrera mantenía la fractura como una posibilidad pendiente de confirmación radiológica. La evolución durante las siguientes horas será determinante para establecer un diagnóstico definitivo.

Pogacar abandona la Vuelta a España cuando era líder de la general

La caída terminó con la participación de Pogacar en una Vuelta que había controlado desde el inicio. El esloveno había conseguido tres victorias de etapa y portaba el maillot rojo cuando sufrió el accidente, después de regresar a la ronda española siete años después de su primera participación, registrada en 2019.

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El abandono adquiere también una dimensión particular dentro de su trayectoria. Es la primera vez que Pogacar abandona una carrera por etapas desde que compite como profesional, después de completar las nueve grandes vueltas que había disputado previamente. El corredor había iniciado su décima temporada en el calendario UCI con la posibilidad de añadir la Vuelta a su palmarés.

La jornada de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco estaba catalogada oficialmente como una etapa llana, aunque incluía el paso por el puerto de Barx antes del tramo final. El accidente de Pogacar ocurrió con el pelotón agrupado y antes de afrontar la parte decisiva del recorrido, lo que obligó al UAE Team Emirates-XRG a continuar la competencia sin el hombre que había encabezado su estrategia para la clasificación general.

La retirada modifica además la pelea por el maillot rojo para las etapas restantes. Pogacar llegaba a la jornada con una ventaja amplia sobre Enric Mas, quien ocupaba el segundo lugar de la clasificación. Con el esloveno fuera de competencia, la Vuelta pierde al líder que había marcado la primera semana y abre un nuevo escenario en la lucha por el título, mientras el UAE Team Emirates-XRG queda a la espera de conocer los resultados médicos y los tiempos de recuperación de su corredor.

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