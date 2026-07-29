¿Ya lo extrañan? André Jardine suma tres triunfos en cuatro partidos con su nuevo equipo

Mientras en América continúa la incertidumbre por un plantel que luce muy corto, el estratega brasileño le va dando forma a su nuevo proyecto

Jardine comenzó con el pie derecho su nueva gestión | @Shabab_AlAhliFC

André Jardine dejó al América después del Clausura 2026, al considerar que su etapa con el club había concluido, y poco después asumió un nuevo reto en su carrera. El 17 de junio fue presentado como entrenador del Shabab Al Ahli Dubai Club, equipo de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos, donde desde su llegada ha comenzado a implementar de manera gradual la idea de juego que lo llevó a convertirse en el primer técnico tricampeón de la era de los torneos cortos. Nota completa, aquí.