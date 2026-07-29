Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Llaneros por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Ambos conjuntos vienen de ganar en sus estrenos y deberán salir a buscar los tres puntos para no ceder terreno.

Atlético Bucaramanga y Llaneros abren la segunda jornada.

Ya pasó una jornada en el fútbol colombiano para que la mayoría de equipos pudieran evaluar si su trabajo en el mercado de fichajes está completo o deben aprovechar los días que quedan para reforzar sus proyectos. Los encargados de abrir la segunda fecha serán Atlético Bucaramanga y Llaneros, dos conjuntos que ganaron en su estreno y que querrán continuar por el mismo camino.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José García, Carlos Romaña, José Ortiz; Kevin Londoño, Fabry Castro, Leonardo Flores, Fabián Sambueza; Jhon Fredy Salazar, Luciano Pons y Ómar Albornoz. D.T.: Pablo Peirano.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Néider Ospina, Marlon Sierra, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Carlos Cortés y Jhon Vásquez. D.T.: José Luis García.

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este será el partido que abra la segunda jornada de la primera fase del campeonato en el Estadio Américo Montanini de Bucramanga este jueves a las 8:00 p.m. La organización del fútbol colombiano confirmó que será transmitido por el canal básico y por el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, estará vía streaming con una suscripción a la plataforma Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

24.05.2026 | Alianza 2-1 Atlético Bucaramanga.

20.05.2026 | Atlético Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali.

11.05.2026 | Deportivo Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.

07.05.2026 | Atlético Bucaramanga 5-0 Real Santander.

Últimos cinco partidos de Llaneros

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.

27.05.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros.

20.05.2026 | Llaneros 3-1 Patriotas.

11.05.2026 | Millonarios 1-0 Llaneros.

07.05.2026 | Llaneros 3-0 Atlético.

Te puede interesar