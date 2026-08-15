Raúl Jiménez vuelve por el ascenso: los futbolistas que regresaron a sus equipos para devolverlos a Primera

El mexicano vuelve al Wolverhampton con el objetivo de lograr el ascenso a la Premier League, siguiendo los pasos de históricos casos en Inglaterra

Raúl Jiménez está de regreso con los Wolves | https://www.wolves.co.uk

Raúl Jiménez comenzó una nueva etapa con el Wolverhampton tras regresar al club como agente libre, luego de su paso por Fulham y de disputar el Mundial 2026. El delantero mexicano firmó por dos temporadas con los Wolves, que actualmente compiten en el EFL Championship, con el objetivo de colaborar en el regreso del equipo a la Premier League. Su vuelta ya empezó a generar ilusión entre la afición, sobre todo después de que anotara en tiempo añadido frente al Blackburn. Nota completa, aquí.