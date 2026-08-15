¡Vaya susto! Jamal Musiala se desmaya en el Bayern-Leipzig tras sufrir un golpe de calor

El mediocampista alemán cayó al césped durante el partido amistoso y tuvo que ser sustituido en los minutos finales

Musiala anota y minutos después cae al césped por el calor. | Reuters

Jamal Musiala encendió las alarmas este sábado durante el amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de sufrir un desmayo que estuvo relacionado con las altas temperaturas registradas en Múnich. El futbolista alemán tuvo que ser sustituido en el minuto 86, pocos minutos después de marcar uno de los goles del encuentro, en este duelo amistoso.

El partido se disputó con una temperatura cercana a los 33 grados centígrados. Musiala comenzó a sentirse indispuesto y posteriormente cayó al terreno de juego, situación que generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico del Bayern. Algunos futbolistas ya habían detectado que el mediocampista no se encontraba bien antes del episodio.

La escena provocó temor por la posibilidad de que Musiala hubiera sufrido una recaída física, pero el reporte señala que se trató de un leve desmayo asociado al calor. Tras recibir atención, el jugador se recuperó y fue reemplazado por Ndiaye en los minutos finales del partido.

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El episodio ocurrió poco después de una participación clave de Musiala en el marcador. El internacional alemán anotó el tercer gol del Bayern al minuto 81, tras una asistencia de Ismael Saibari, y cinco minutos después tuvo que abandonar el encuentro. Ese tanto selló el triunfo por 3-1 del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Luis Díaz abrió el marcador al minuto 13, mientras que Brajan Gruda empató para Leipzig al 52′. Nathaniel Brown devolvió la ventaja al Bayern tras una asistencia de Aleksandar Pavlovic y Musiala se encargó de establecer el 3-1 definitivo. El compromiso representó además el debut en pretemporada de Musiala y Saibari.

El mediocampista alemán logró recuperarse después del incidente. Su estado llamó especial atención debido a que regresaba a la actividad y cualquier problema físico podía generar dudas sobre su disponibilidad para el comienzo de la nueva temporada.

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Musiala no fue el único jugador del Bayern que tuvo problemas durante el encuentro. Konrad Laimer salió al minuto 9 y fue sustituido por Sacha Boey, mientras que Kim Min-jae dejó el campo al 69′ para dar entrada a Hiroki Ito.

Pese a los contratiempos, Bayern consiguió su tercera victoria consecutiva de preparación después de sus triunfos ante Jeju y Rottach Egern. El resultado ante Leipzig dejó al club con otro ensayo completado antes del inicio de la competencia oficial, aunque la atención terminó centrada en el estado de Musiala. El alemán pudo recuperarse después del desmayo, por lo que el episodio quedó como uno de los momentos de mayor preocupación del amistoso. Bayern seguirá de cerca su evolución antes de sus próximos compromisos, con el arranque de la temporada cada vez más próximo.

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