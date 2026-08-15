La selección mexicana varonil pierde con Estados Unidos y buscará el boleto a Los Angeles 2028 ante Canadá

La selección mexicana pierde 42-40 ante Estados Unidos en la semifinal del Mundial de Flag Football y se jugará ante Canadá el pase olímpico

México enfrentará a Canadá en busca de los olímpicos. | @COM_Mexico

México estuvo a poco más de un minuto de vencer a Estados Unidos y avanzar a la final del Mundial de Flag Football varonil en Düsseldorf, pero una última ofensiva estadounidense cambió el desenlace. El conjunto tricolor perdió 42-40 en una semifinal que tuvo cambios de ventaja, respuestas inmediatas y una remontada mexicana en la segunda mitad.

La derrota deja al Tricolor fuera de la pelea por el título, pero todavía con un objetivo mayor en juego. Se enfrentará a Canadá por el tercer lugar y por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos golpeó desde su primera posesión. Necesitó apenas dos jugadas para llegar a la zona de anotación y ponerse 6-0, aunque falló la conversión de dos puntos. México respondió de inmediato en su primera serie ofensiva y Guillermo Villalobos consiguió el touchdown del 6-6. El intento posterior tampoco fue efectivo.

El cuadro estadounidense retomó la ventaja en su siguiente ataque y esta vez sí completó la conversión para colocarse 14-6. México volvió a recortar la diferencia en su segunda serie con el 14-12, pero Estados Unidos encontró espacios otra vez y aumentó la distancia hasta el 22-12 en los últimos minutos de la primera mitad.

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La reacción mexicana llegó de la mano de Diego Pérez Arvizu. El quarterback comandó una nueva ofensiva y él mismo llevó el ovoide hasta la zona de anotación para acercar a México 22-18. Estados Unidos contestó para poner el encuentro 28-18, pero el Tricolor todavía tuvo tiempo para responder antes del descanso.

Villalobos apareció nuevamente y México redujo la diferencia a solo dos puntos, por lo que ambos equipos se fueron al medio tiempo con marcador de 28-26. El partido quedaba abierto para una segunda mitad en la que cualquier posesión podía modificar el rumbo de la semifinal.

México recibió el balón al comenzar el complemento con la oportunidad de tomar la ventaja por primera vez, pero la ofensiva terminó sin puntos. Estados Unidos aprovechó el fallo y amplió el marcador hasta el 35-26, obligando al conjunto mexicano a perseguir otra vez.

La selección nacional no se alejó del partido. Chirinos apareció en la zona de anotación para colocar el 35-32 y mantener a México a una posesión. Poco después llegó una de las jugadas que parecía cambiar por completo la semifinal.

Santiago Vargas consiguió una intercepción que dejó a Estados Unidos sin puntos y devolvió el balón al ataque mexicano. Esta vez el Tricolor aprovechó la oportunidad y completó la remontada. México llegó a la zona de anotación y añadió la conversión para ponerse 40-35, su primera ventaja de la tarde.

El reloj marcaba poco más de un minuto cuando Estados Unidos tuvo su última oportunidad. La defensa mexicana necesitaba detener una serie para asegurar el pase a la final, pero el conjunto anfitrión encontró la anotación que terminó por decidir el encuentro. Estados Unidos se puso 42-40 y México ya no pudo responder.

El sistema de clasificación del torneo entrega dos plazas olímpicas. Italia consiguió una después de derrotar a Canadá en la otra semifinal. Estados Unidos, al contar ya con su lugar como país anfitrión de Los Ángeles 2028, no ocupa una de las plazas disponibles en Düsseldorf.

Eso provoca que el segundo boleto se defina directamente en el partido por el tercer lugar. México y Canadá se enfrentarán con una plaza olímpica en disputa, por lo que el Tricolor tendrá una nueva oportunidad de conseguir uno de los objetivos centrales de este Mundial.

Después de quedarse a una posesión de vencer a Estados Unidos, México deberá cambiar rápido de página. El 42-40 dejó al equipo fuera de la final, pero el partido ante Canadá puede entregarle algo todavía más importante: la clasificación a Los Ángeles 2028.

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