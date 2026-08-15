¿México sentiría el “Big One” al estar cerca de la Falla de San Andrés? Esto dicen los geólogos

México es uno de los países con mayor actividad debido a su ubicación geográfica, por lo que existe temor ante un gran terremoto en el futuro

La Falla de San Andrés podría provocar un megaterremoto | Reuters

La Falla de San Andrés es mucho más que una enorme fractura que atraviesa California: es una de las zonas sísmicas más vigiladas del continente y está relacionada con el temido escenario conocido como el “Big One”. Su cercanía con grandes ciudades de Estados Unidos y el noroeste de México ha generado durante décadas dudas sobre qué podría ocurrir ante un terremoto de gran magnitud, hasta dónde llegarían sus efectos y qué regiones enfrentarían el mayor impacto. Pero, ¿qué es exactamente esta falla, por dónde pasa y por qué genera tanta preocupación?

¿Qué es la Falla de San Andrés, por dónde pasa y qué relación tiene con el “Big One”?

La Falla de San Andrés es una de las fracturas geológicas más conocidas del mundo y marca el límite entre las placas del Pacífico y Norteamericana. Ambas se desplazan de lado y en sentidos opuestos, pero la fricción entre las rocas impide que ese movimiento sea completamente libre, por lo que la tensión se acumula con el paso de los años. Cuando esa energía se libera de forma repentina, puede producir un terremoto. El sistema se extiende por cerca de 1,300 kilómetros en California, pasa cerca de ciudades como San Francisco y Los Ángeles y continúa hacia México a través del Golfo de California y otras fallas relacionadas.

Esa acumulación de tensión explica parte de la preocupación en torno al llamado “Big One”, el gran terremoto que podría afectar a California y al noroeste de México. La zona sur de la falla, cerca de Los Ángeles y de la frontera mexicana, concentra especial atención por su historial sísmico. Una ruptura importante podría desplazar las placas varios metros en cuestión de segundos, aunque la ciencia todavía no puede determinar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de esta magnitud.

¿A qué se le conoce como el “Big One” y por qué le nombran así?

El término “Big One”, que en español puede traducirse como “El Grande”, es la expresión coloquial y mediática utilizada para describir el hipotético gran terremoto asociado con la Falla de San Andrés. No es una denominación científica oficial, sino una manera sencilla de referirse a uno de los escenarios sísmicos que más preocupación genera en la costa oeste de Estados Unidos.

Con el paso de las décadas, “Big One” también se convirtió en una expresión habitual dentro de la cultura popular. Hollywood, la televisión y los medios de comunicación encontraron en esas dos palabras una etiqueta breve y fácil de recordar para hablar de un desastre de enormes proporciones. Así, el término rebasó las fronteras de California y hoy se utiliza para referirse al gran terremoto que podría producirse en este sistema de fallas.

¿México sería afectado por el “Big One” al estar tan cerca de la Falla de San Andrés?

La relación de la Falla de San Andrés con México va más allá de la cercanía geográfica. El sistema tectónico continúa hacia Baja California y el Golfo de California mediante otras fallas relacionadas, entre ellas las de Imperial y Cerro Prieto. Por ello, un gran movimiento telúrico en esta región podría sentirse con fuerza en ciudades como Mexicali, Tijuana y San Luis Río Colorado, que se encuentran cerca de este complejo sistema tectónico.

El riesgo, además, no se limita al impacto directo del terremoto. Un evento de gran magnitud podría generar perturbaciones en el Pacífico y, bajo determinadas condiciones, provocar un tsunami. Otras estructuras geológicas, como las fallas de San Jacinto e Imperial, también podrían influir en el comportamiento sísmico de la zona. Por ello, el escenario no contempla una sola fractura aislada, sino una compleja red tectónica capaz de ampliar los efectos de un terremoto de gran magnitud.

Mapa de ciudades que afectaría el “Big One”

Un hipotético Big One en la Falla de San Andrés tendría como principales zonas de impacto la costa oeste de Estados Unidos y el noroeste de México, en especial California y Baja California. Sin embargo, sus efectos podrían sentirse mucho más lejos. Entre los lugares señalados en este escenario se encuentra la Ciudad de México, donde las ondas sísmicas podrían percibirse pese a la distancia con respecto a la falla. La composición del suelo de buena parte del territorio capitalino puede amplificar el movimiento sísmico, aunque esto no significa que un terremoto originado en San Andrés necesariamente provoque daños en la ciudad.

Estados Unidos — California

Los Ángeles: Daños estructurales masivos por su alta densidad poblacional.

Daños estructurales masivos por su alta densidad poblacional. San Francisco: Cerca de la zona de influencia de la falla.

Cerca de la zona de influencia de la falla. San Bernardino: Zona con alta actividad y tensión sísmica.

Zona con alta actividad y tensión sísmica. San José: Alta vulnerabilidad por su ubicación.

Alta vulnerabilidad por su ubicación. Palm Springs y Desert Hot Springs: Se encuentran cerca de zonas relacionadas con el sistema de fallas.

Se encuentran cerca de zonas relacionadas con el sistema de fallas. Palmdale y Daly City: Cerca del trazo de la falla.

México

Mexicali, Baja California: Una de las ciudades con mayor riesgo por su cercanía con el sistema de fallas.

Una de las ciudades con mayor riesgo por su cercanía con el sistema de fallas. Tijuana, Baja California: Alta exposición por su cercanía y densidad poblacional.

Alta exposición por su cercanía y densidad poblacional. Ciudad de México: Aunque está lejos de la falla, sus suelos blandos pueden amplificar las ondas sísmicas.

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