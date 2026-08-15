Mateo Chávez brilla con dos asistencias en la goleada del AZ Alkmaar ante Utrecht

El defensor mexicano fue titular y protagonista con dos asistencias en la goleada del AZ Alkmaar, que mantiene paso perfecto y lidera la Eredivisie

Mateo Chávez, clave en la goleada del AZ | NurPhoto via AFP

El AZ Alkmaar mantiene paso perfecto en el inicio de la temporada 2026-2027 de la Eredivisie y uno de los grandes protagonistas de su nueva victoria fue el mexicano Mateo Chávez. El lateral disputó los 90 minutos y tuvo una actuación determinante en el triunfo por 4-1 ante Utrecht, aportando dos asistencias y mostrando su influencia tanto en ataque como en defensa.

El futbolista mexicano volvió a responder a la confianza del cuerpo técnico en un partido donde el AZ confirmó su gran momento. Después de conquistar la Supercopa de los Países Bajos ante PSV y arrancar la liga con victoria frente al ADO Den Haag, el conjunto de Alkmaar volvió a imponer condiciones para colocarse como líder provisional del campeonato con seis puntos tras dos jornadas.

El duelo en el Stadion Galgenwaard comenzó con intensidad por parte del Utrecht, que intentó presionar desde los primeros minutos para incomodar la salida del AZ. Sin embargo, el conjunto visitante fue creciendo con el paso del encuentro y terminó encontrando los espacios necesarios para imponer su calidad ofensiva.

La primera anotación llegó justo antes del descanso. En el tiempo agregado de la primera mitad, Peer Koopmeiners sorprendió con un tiro de esquina directo que terminó dentro de la portería rival para poner al AZ arriba en el marcador. A partir de ese momento, los visitantes tomaron mayor control del partido.

Para la segunda parte llegó la mejor versión del conjunto de Alkmaar. Después de un disparo al poste de Dave Kwakman, la jugada continuó y Weslley Patati recibió dentro del área para definir con una gran técnica y aumentar la ventaja a 2-0 ante un Utrecht que no lograba reaccionar.

Fue entonces cuando apareció Mateo Chávez para convertirse en protagonista. El mexicano recibió por la banda izquierda, encontró espacio para incorporarse al ataque y mandó un centro preciso al segundo poste, donde Mexx Meerdink apareció para empujar el balón y marcar el tercer tanto del AZ.

La actuación de Chávez no se limitó a su aportación ofensiva. El lateral mexicano completó un partido muy completo al registrar dos asistencias, tres pases clave, una gran ocasión creada y un tiro a puerta. Además, ganó duelos defensivos, realizó recuperaciones y mostró seguridad en la salida del balón.

Sus números reflejaron su importancia dentro del funcionamiento del equipo: completó 29 de 34 pases (85% de precisión), acertó 3 de 5 envíos largos, ganó 5 de 10 duelos terrestres, realizó cuatro despejes, consiguió cuatro recuperaciones y completó sus dos intentos de regate.

Utrecht logró descontar con un cabezazo de Artem Stepanov, pero el AZ nunca perdió el control del partido. La sentencia llegó en los minutos finales cuando Chávez volvió a participar en una jugada ofensiva decisiva al habilitar a Ayoub Oufkir, quien marcó su primer gol con el club con un disparo colocado para sellar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, el AZ Alkmaar confirma un arranque perfecto y se mantiene en la cima de la Eredivisie. Para Mateo Chávez, la jornada representa otro paso importante en su adaptación al fútbol europeo, demostrando que puede convertirse en una pieza clave gracias a su capacidad para aportar en ambos lados del campo.

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