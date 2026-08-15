Cobán Imperial vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Se abre la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Cobán Imperial Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Deportivo Mixco se enfrentan este sábado por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede resultar importante para las aspiraciones de ambos en este comienzo del campeonato. Los Príncipes Azules llegan con la necesidad de conseguir su primera victoria, mientras los Chicharroneros buscan prolongar su buen arranque y mantenerse cerca de los primeros lugares de la tabla.

El encuentro se disputa en el Estadio Verapaz y en esta nota podrás seguir Cobán Imperial vs Mixco en vivo, con el resultado actualizado, goles y las principales acciones minuto a minuto. El conjunto de Ramiro Cepeda llega con un punto después de dos partidos disputados, mientras el equipo dirigido por Fabricio Benítez suma seis unidades y ganó sus últimas dos presentaciones en el Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Cobán Imperial vs Mixco hoy 15 de agosto de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco será el sábado 15 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Mixco para la jornada 4, al momento

Ni Cobán Imperial ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estas son las alineaciones elegidas por Ramiro Cepeda y Fabricio Benítez para este duelo:

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Byron Leal, Steven Paredes, Kenneth Valdez, Ángel Cabrera; Brian Calabrese y Janderson Pereira. DT: Ramiro Cepeda.

Mixco: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Nixson Flores, Jeshua Urizar; Esnaydi Zúñiga, Diego Marroquín, Fabián Cuero, Gabriel Arce; Nicolás Martínez y Jefrey Segura. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Mixco y último resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Mixco:

2 de mayo de 2026 | Mixco 2-0 Cobán Imperial | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 29 de abril de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Mixco | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

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