De entrenarlo de niño en el Real Madrid a dirigirlo con Francia: Zidane y Mbappé vuelven a coincidir

El nuevo seleccionador francés entrenó al atacante en 2012, durante una visita a la cantera del Real Madrid

Zidane y Mbappé, juntos en Francia | Reuters

La llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección de Francia reunirá al entrenador con Kylian Mbappé casi 15 años después de su primer encuentro en las instalaciones del Real Madrid. La Federación Francesa de Fútbol confirmó al exmediocampista como sustituto de Didier Deschamps para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030.

El nombramiento provocó que volviera a circular un video grabado durante la infancia de Mbappé, específicamente en 2012, cuando el parisino tenía 13 años. En las imágenes, el actual delantero merengue aparece con ropa de entrenamiento del club español y una casaca naranja, mientras escucha las indicaciones de Zidane durante una sesión con jugadores de las categorías menores.

Mbappé visitó las instalaciones madridistas cuando todavía se encontraba en etapa formativa y Zidane comenzaba su trayectoria fuera de las canchas. El atacante francés había señalado al campeón del mundo en 1998 como una de sus referencias, por lo que aquella experiencia en La Fábrica formó parte de su relación inicial con el conjunto español.

🥹🇫🇷 Kylian Mbappé va retrouver Zinédine Zidane. pic.twitter.com/QJBb8vE8sG — Que Du Foot (@Que_Du_Football) July 28, 2026

Más adelante los dos estuvieron vinculados con el Real Madrid en diferentes momentos, pero nunca coincidieron en el primer equipo. Zidane dirigió al club entre las temporadas 2015-16 y 2020-21, lapso en el que Mbappé jugaba primero con el Monaco y posteriormente con el Paris Saint-Germain.

El delantero se incorporó al conjunto blanco para la campaña 2024-25, varios años después de la salida de Zidane del banquillo. Su siguiente encuentro se producirá ahora con la selección francesa, donde el técnico tendrá bajo sus órdenes a un futbolista consolidado en el panorama internacional.

Zidane asumirá un equipo que alcanzó las semifinales del Mundial 2026. Mbappé terminó aquella competencia como máximo goleador con 10 anotaciones y se mantuvo como una de las principales referencias ofensivas de una plantilla en la que también aparecen Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Mbappé aplaude la llegada de Zidane a la selección

El delantero reaccionó al anuncio por medio de una publicación en Instagram. “Bienvenido a tu casa”, escribió sobre una imagen de Zidane acompañada por el escudo de la Federación Francesa de Fútbol y el año 2026, después de que se confirmara el nombramiento del nuevo seleccionador.

El mensaje de Mbappé a Zidane | Instagram: k.mbappe

Zidane señaló durante su presentación que todavía no había conversado con los futbolistas y que la continuidad de Mbappé como capitán no estaba definida. Francia iniciará este ciclo con el objetivo de volver a conquistar un título después del Mundial de Rusia 2018 y de la UEFA Nations League obtenida en 2021.

Te puede interesar: