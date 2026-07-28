Tras vencer a Costa Rica, tricolores aseguran: “México está para grandes cosas, no solo para el Mundial”

Los jugadores Yohan Orozco y Samir Inda destacaron la resiliencia y unidad del equipo durante el encuentro ante Costa Rica. Ahora, el conjunto tricolor se prepara para enfrentar a Guatemala

La selección mexicana sub-20 aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Premundial de la Concacaf después de vencer 2-0 a Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc. El resultado tuvo un valor especial para el plantel, que debió adaptarse a un escenario complicado y mantener el orden para resolver el compromiso.

Tras el partido, el defensa Yohan Orozco destacó la capacidad de reacción del equipo ante las circunstancias que modificaron el desarrollo del encuentro. El futbolista señaló que el grupo supo responder sin perder de vista el objetivo. “Son cosas que pasan y se dan a través del juego. Lo que importa es saber qué hacer después de eso y el equipo reaccionó muy bien, supo enfrentar el escenario y salimos adelante”, explicó en palabras retomadas en zona mixta.

México apunta al duelo contra Guatemala

Orozco consideró que el triunfo dejó sensaciones positivas en el vestidor, tanto por el resultado como por la forma en la que el conjunto mexicano enfrentó los momentos de dificultad. Además, resaltó la respuesta de la afición y el trabajo realizado por el cuerpo técnico. “Nos vamos con sensaciones buenas porque se dio el resultado a pesar de las situaciones que hubo. Nos vamos felices, contentos y con un muy buen sabor de boca. Yo creo que no solo nosotros, sino toda la afición y todo el cuerpo técnico”, agregó.

El siguiente compromiso será ante Guatemala, rival al que México enfrentará con la intención de cerrar la fase de grupos con otro triunfo. Orozco aseguró que el plantel se encuentra preparado y mantiene objetivos que van más allá de la clasificación inmediata.

“De cara al jueves nos vemos preparados, el equipo se siente muy unido y fuerte. Guatemala es un rival fuerte y estamos hechos para grandes cosas”, afirmó. También explicó que el grupo debe mantener el trabajo diario y entregar el máximo esfuerzo en cada jugada y entrenamiento.

El futbolista reconoció que la posibilidad de disputar boletos para competencias internacionales representa una motivación para la generación. “México está para grandes cosas, no solo para el Mundial, sino también para los Olímpicos”, comentó.

Orozco también habló sobre la regla de menores y las oportunidades que ofrece a los jóvenes dentro del fútbol mexicano. A su consideración, no debe verse como una obligación, sino como una herramienta para acercarse al primer equipo. “Te motiva que en cualquier momento puedes debutar, puedes salir a la banca con Primera División, puede pasar algo y entrar de cambio. Es un área de oportunidad muy grande que nos ayuda a los jóvenes a catapultarnos”, expresó.

Samir Inda destaca la identidad del Tricolor

Por su parte, el mediocampista Samir Inda señaló que México mostró concentración, fortaleza y capacidad para responder durante el partido. El mediocampista consideró que la actuación confirmó el potencial del equipo dentro del torneo. “El equipo reaccionó de buena manera, somos un equipo bastante fuerte y demostramos por qué México es de los candidatos a ganar este trofeo. Siempre estuvimos concentrados y se vio demostrado en el marcador”, indicó.

Inda explicó que la unión es uno de los principios que el cuerpo técnico ha trabajado desde el inicio del proceso. Como uno de los capitanes, busca que esa entrega también permita generar un vínculo con la afición. “El profe nos ha inculcado que seamos unidos, que todos metamos y todos ataquemos. Esa es la identidad del equipo. Yo, como uno de los capitanes, quiero que la afición se sienta identificada con esto y que venga a apoyarnos como lo hizo hoy”, declaró.

El jugador consideró que México fue de menos a más ante una Costa Rica que cerró espacios durante el inicio. Con el paso de los minutos, el equipo encontró opciones para atacar y también mostró capacidad para proteger su portería.

“Costa Rica se nos encerró atrás bastante bien. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos encontrando los espacios y eso se vio en la jugada del penal y en el segundo gol. Se vio un equipo que sabe defender y también sabe atacar”, concluyó.

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