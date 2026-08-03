¿Del américa a la selección? Edwin Cerrillo aún puede elegir al Tricolor

El nuevo refuerzo del América nació en Texas, pero cuenta con nacionalidad mexicana por sus padres originarios de Zacatecas

Cerrillo aún podría ser seleccionado mexicano. | Imago7.

Con la jornada 3 concluida del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX y, teniendo al América en la cima de la tabla tras sumar una victoria frente al Querétaro, un empate contra los Potros del Atlante y un triunfo ante Santos Laguna, las Águilas se van al parón de la Leagues Cup en lo más alto, además, vienen de presentar al segundo refuerzo oficial en la era de Guillermo Almada. Edwin Cerrillo, con 25 años de edad, se convierte en el segunda incorporación del América, procedente del LA Galaxy en el fútbol estadounidense, donde era un titular indiscutible y llegó a conquistar la MLS Cup en la campaña 23/24. Disputó 117 compromisos con el equipo de Los Ángeles y marcó un gol y una asistencia, siendo un pivote natural. Previo a ello, militó en el FC Dallas. Lee la nota completa aquí.

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