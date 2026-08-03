Así se jugará la jornada 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: partidos y horarios

Han empezado los problemas con el calendario y cuatro partidos se encuentran aplazados para jugarse dentro de casi dos meses.

Balones del fútbol colombiano. – Vizzor Image.

Inmediatamente tras haber terminado la segunda jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el campeonato inicia una nueva fecha. El certamen recién está iniciando su primera fase, pero ya hay equipos que están en situación de urgencia por sumar y no quedarse relegados de la pelea por un cupo a los cuadrangulares semifinales. Dimayor ha definido la programación para estos duelos.

No obstante, ya empezaron los problemas recurrentes con el calendario atiborrado, los cuales se presentan a raíz del formato semestral interminable y la gran cantidad de equipos en la primera división del fútbol colombiano. Solamente seis encuentros correspondientes a la jornada en curso se disputarán durante los próximos días, mientras que los otros cuatro están aplazados y se jugarán dentro de casi dos meses.

Es preciso recordar que todavía quedan algunos días para que los clubes sigan reforzando sus proyectos en el mercado de fichajes. Muchos cuadros ya han completado su gestión y apuntarán a los objetivos con las plantillas conformadas, pero hay otros que están a la espera de definir incorporaciones y salidas de última hora que se puedan dar con la competencia en marcha.

Partidos y horarios en la jornada 3

Lunes, 3 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo | 8:00 p.m.

Martes, 4 de agosto

Llaneros vs Fortaleza | 4:10 p.m.

Deportes Tolima vs Independiente Medellín | 6:15 p.m.

Millonarios vs Deportivo Pasto | 8:20 p.m.

Miércoles, 5 de agosto

Internacional de Bogotá vs Jaguares | 6:15 p.m.

Once Caldas vs América de Cali | 8:30 p.m.

Aplazados

Boyacá Chicó vs Alianza | martes, 15 de septiembre, hora por definir.

Deportivo Cali vs Águilas Doradas | domingo, 27 de septiembre, 8:10 p.m.

Deportivo Pereira vs Santa Fe | martes, 29 de septiembre, hora por definir.

Atlético Nacional vs Junior | miércoles, 30 de septiembre, 8:00 p.m.

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