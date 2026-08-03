Diriangén vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Diriangén Alajuelense, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Diriangén y Alajuelense protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, en un duelo que podría ser clave para definir el liderato del Grupo A. Ambos equipos comenzaron el torneo con una victoria y buscarán dar un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos clubes.

Diriangén tuvo un estreno soñado en la Copa Centroamericana al derrotar 4-2 a Plaza Amador en Nicaragua. El conjunto dirigido por Alexander Vargas mostró un gran poder ofensivo y se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Luis Coronel, Harry Rojas, Bruno Barja y Anyelo Velásquez, mientras que Héctor Ríos y Alberto Quintero descontaron para el equipo panameño. En el torneo local, el entrenador decidió rotar parte de su alineación y el equipo empató 1-1 frente a UNAN Managua, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Por su parte, Alajuelense también arrancó con una victoria al imponerse 1-0 sobre Xelajú MC en el estadio Alejandro Morera Soto. El vigente tricampeón de la Copa Centroamericana se quedó con el triunfo gracias al gol de Ronaldo Cisneros, aunque el rendimiento del equipo dirigido por Ismael Rescalvo todavía genera algunas dudas. Esas sensaciones también se trasladaron al ámbito local, donde los rojinegros tuvieron que esforzarse hasta el tiempo de descuento para vencer 2-1 al recién ascendido Escorpiones, con un tanto agónico de Alexis Gamboa que les permitió sumar su primera victoria en el Apertura costarricense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Diriangén vs Alajuelense de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Diriangén y Alajuelense se disputará el martes 4 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Nacional. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Nicaragua y Costa Rica. Además, el partido entre Diriangén y Alajuelense se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Diriangén vs Alajuelense hoy

Ni Diriangén ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Alexander Vargas e Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Diriangén: Víctor Castro; Melvin Hernández, Cristian Reyes, Jaquin Gargonia, Anyelo Velásquez; Lorenzo Orellano, Jason Coronel, Jonathan Zapata; Bruno Barja, Luis Coronel y Harry Rojas. DT: Alexander Vargas.

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Ruiz; Daniel Chacón, Roan Wilson; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Antecedentes y últimos resultados del Diriangén vs Alajuelense

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Diriangén y Alajuelense a lo largo de su historia de manera oficial.

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