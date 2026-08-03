Plaza Amador vs Firpo en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Plaza Amador Firpo, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Plaza Amador y Luis Ángel Firpo se enfrentan en un partido clave por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a los cuartos de final. El conjunto panameño intentará recuperarse tras su derrota en el debut, mientras que el campeón salvadoreño hará su estreno en esta edición del torneo. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Plaza Amador necesita reaccionar luego de caer 4-2 frente a Diriangén en Nicaragua durante la primera jornada. El equipo dirigido por Mario Méndez mostró momentos de buen fútbol, pero no pudo sostener el ritmo del conjunto pinolero y ahora buscará hacerse fuerte en casa para conseguir sus primeros puntos en el certamen. En el plano local, los Leones llegan con mayor confianza tras derrotar 2-0 a Sporting San Miguelito como visitantes, gracias a un gol de Héctor Ríos y un autogol de Omar Alba.

Por su parte, Luis Ángel Firpo hará su debut en la Copa Centroamericana 2026 después de haber tenido jornada libre en la primera fecha. El equipo dirigido por Marvin Solano disputa el torneo por segunda vez en su historia, luego de participar en la edición de 2024, y llega como campeón del Torneo Apertura 2025 de El Salvador. Además, atraviesa un gran momento en el campeonato local, donde viene de golear 4-0 a Fuerte San Francisco, con dobletes de Styven Vásquez y Víctor Vladimir García, resultado que fortaleció la confianza del plantel antes de su estreno internacional.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Plaza Amador vs Firpo de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Plaza Amador y Luis Ángel Firpo se disputará el martes 4 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Panamá y El Salvador. Además, el partido entre Plaza Amador y Firpo se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Plaza Amador vs Firpo hoy

Ni Plaza Amador ni Firpo cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Méndez y Marvin Solano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Plaza Amador: Samuel Castañeda; Kairo Walters, Rudy Yearwood, Jafet Taivez, Éric Davis; Daivis Murillo, Abdul Knight; Ricardo Phillips, Yoarmeth Murillo, Everardo Rose; y Jorlian Sánchez. DT: Mario Méndez.

Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Lizandro Claros, Wilber Arizala, Erivan Flores; Diego Ortez, Mauricio Cerritos, Rafael Águila, Bryan Landaverde; Nelson Díaz y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.

Antecedentes y últimos resultados del Plaza Amador vs Firpo

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Plaza Amador y Luis Ángel Firpo a lo largo de su historia de manera oficial.

Te puede interesar –