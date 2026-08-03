Estados Unidos vs Guatemala en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Estados Unidos Guatemala, Premundial sub 20, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección Sub 20 de Guatemala afronta el partido más importante de su proceso cuando enfrente a Estados Unidos por los cuartos de final del Premundial Sub 20 de Concacaf 2026. El premio es enorme: el ganador no solo avanzará a las semifinales del torneo, sino que también asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Aquí te contamos la fecha, el horario y dónde ver el encuentro en vivo.

Estados Unidos llega como uno de los principales candidatos al título tras completar una fase de grupos impecable. El conjunto dirigido por Gonzalo Segares ganó sus tres partidos ante Haití (3-0), El Salvador (3-0) y Cuba (5-0), finalizando con 9 puntos, 11 goles a favor y ninguno en contra. Además, cuenta con Rubén Ramos Jr. como una de las grandes figuras del campeonato, luego de marcar en cada uno de los encuentros disputados por las Barras y las Estrellas.

Por su parte, Guatemala llega con la ilusión de volver a hacer historia. El equipo dirigido por Sebastián Bini avanzó a los cuartos de final como uno de los mejores terceros después de vencer 4-0 a Antigua y Barbuda y caer frente a Costa Rica (0-1) y México (0-4) en la fase de grupos. La Bicolor sabe que parte como la menos favorita, pero buscará repetir la histórica clasificación conseguida en 2011, cuando sorprendió justamente a Estados Unidos para obtener su primer boleto a un Mundial Sub-20. Ahora, tendrá una nueva oportunidad de soñar con una plaza mundialista en un duelo a todo o nada.

Estados Unidos vs Guatemala en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El partido entre Estados Unidos y Guatemala se disputará el martes 4 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla, México.

¿Dónde ver en vivo el Estados Unidos vs Guatemala del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El encuentro entre Guatemala y Estados Unidos se podrá seguir en vivo a través de Disney+ en tierras chapinas. Además, en Estados Unidos, los derechos televisivos los tienen FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en idioma inglés mientras que TUDN y ViX+, en español.

Estados Unidos vs Guatemala en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Estados Unidos llega a este encuentro como el gran favorito para quedarse con el boleto al Mundial Sub 20 de 2027. El conjunto dirigido por Gonzalo Segares completó una fase de grupos perfecta, con victorias sobre Haití (3-0), El Salvador (3-0) y Cuba (5-0), para terminar líder con 9 puntos, 11 goles a favor y ninguno en contra, teniendo a Rubén Ramos Jr. como su principal figura ofensiva. Del otro lado, Guatemala clasificó como uno de los mejores terceros tras caer frente a Costa Rica (0-1) y México (0-4), aunque logró una goleada clave por 4-0 ante Antigua y Barbuda que le permitió seguir con vida. Ahora, el equipo de Sebastián Bini buscará repetir la histórica hazaña de 2011, cuando eliminó a Estados Unidos para clasificar por primera vez a un Mundial Sub 20.

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