Antigua GFC vs Real Estelí en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Antigua Real Estelí, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Real Estelí protagonizan un duelo clave por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que puede empezar a definir el futuro de ambos en el Grupo B. El conjunto guatemalteco necesita recuperarse tras caer en su debut, mientras que el Tren del Norte hará su estreno en la presente edición con la intención de comenzar con el pie derecho. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Antigua GFC afronta este compromiso con la obligación de sumar de a tres luego de perder 2-1 ante Alianza FC en El Salvador durante la primera jornada. El equipo dirigido por Mauricio Tapia dejó escapar sus primeros puntos en el certamen y ahora buscará hacerse fuerte como local para mantenerse con opciones de clasificar a los cuartos de final. Además, llega con mayor descanso, ya que su encuentro frente a Xelajú MC por el Torneo Apertura 2026 de Guatemala fue postergado, por lo que pudo enfocarse plenamente en este compromiso internacional.

Por su parte, Real Estelí debutará en la Copa Centroamericana 2026 después de tener jornada libre en la primera fecha. El conjunto dirigido por Diego Vázquez vuelve a la competición con el objetivo de ser nuevamente protagonista, luego de alcanzar las finales de 2023 y 2024, ambas perdidas frente a Alajuelense. En el ámbito local, el Tren del Norte llega en un buen momento tras vencer 1-0 a ART Jalapa, resultado que le permitió alcanzar los siete puntos en las primeras tres jornadas del campeonato nicaragüense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Real Estelí de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Antigua GFC y Real Estelí se disputará el martes 4 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Nicaragua. Además, el partido entre Antigua GFC y Real Estelí se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Real Estelí hoy

Ni Antigua GFC ni Real Estelí cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mauricio Tapia y Diego Vázquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Antigua GFC: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales; Kevin López, Enrique Camargo, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Real Estelí: John Faust; Osmin Salinas, Ignacio Artola, Óscar Acevedo, Joab Gutiérrez; Orlando Campos, Héctor Aranda, Juan Barrera; Widman Talavera, Edgar Castillo y Byron Bonilla. DT: Diego Vázquez.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Real Estelí

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Antigua GFC y Real Estelí a lo largo de su historia de manera oficial.

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