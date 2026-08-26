Pavel Pardo, sobre Rafael Márquez y Andrés Guardado: “La selección mexicana está en buenas manos”

El exmediocampista tiene buenas sensaciones respecto al futuro proceso del Tricolor, con el Káiser y el Principito, excompañeros suyos, a cargo

Pavel y Márquez fueron compañeros en selección mexicana | Imago7

La selección mexicana abrirá un nuevo ciclo en septiembre con los partidos ante Perú y Colombia en Estados Unidos, encuentros que marcarán el inicio de Rafael Márquez al frente del equipo rumbo al Mundial de 2030. Pável Pardo, quien disputó las Copas del Mundo de 1998 y 2006, celebró que Márquez y Andrés Guardado formen parte de esta etapa, al considerar que ambos cuentan con experiencia y conocimiento del entorno del combinado nacional. Además, destacó el vínculo que mantiene con los dos, pues compartieron vestidor en la selección y los tres surgieron de las fuerzas básicas del Atlas de Guadalajara. Nota completa, aquí.