Álex Diego destaca la clasificación del Tricolor Sub-20: “La forma en la que respondieron fue impresionante”

El técnico consideró que Gilberto Mora es la inspiración de México sub-20 para competir por el boleto al Mundial de la especialidad y llegar a la selección mayor

La selección mexicana sub-20 aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Premundial de la Concacaf tras derrotar 2-0 a Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc, un partido que se complicó desde los primeros minutos por la expulsión de un jugador mexicano. Al finalizar el encuentro, el director técnico Álex Diego reconoció que el desarrollo del compromiso estuvo lejos de lo planeado, pero resaltó la respuesta de sus futbolistas para sacar adelante un resultado clave.

“No esperábamos un partido así, no esperábamos tener un jugador menos. Circunstancias del partido, me parece que ahí nos equivocamos, pero después la forma en la que entran los jugadores, cómo responden y se gana la calificación, la verdad que es impresionante“, señaló el estratega en zona mixta, quien destacó la capacidad de adaptación del equipo para sobreponerse a la adversidad.

Hugo Camberos, una de las figuras del Tricolor

Uno de los futbolistas que volvió a recibir elogios fue Hugo Camberos, quien tuvo una actuación destacada durante el encuentro. Para Diego, el nivel del atacante no es producto de la casualidad, sino el resultado de un proceso que ha mantenido desde categorías inferiores.

“Está en un nivelazo. No es de ahorita; Hugo lleva con un nivel muy alto mucho tiempo, desde la selección Sub-20 y también en Chivas. Esperemos que siga así, que la rompa aquí y después pueda consolidarse en Primera División“, comentó.

Pensando en el próximo compromiso frente a Guatemala, el entrenador explicó que el planteamiento original cambió por la expulsión, aunque confía en que el equipo pueda desarrollar el estilo que pretende cuando juegue con plantel completo.

“Once contra once el partido lo manejábamos de diferente manera. El plan era otro, pero después todo cambia y hay que ajustar. Esperemos tener el control del balón, generar muchas más llegadas y a partir de ahí ganar el juego“, afirmó.

Pide estabilidad emocional y agradece el apoyo de la afición

Álex Diego también habló sobre la intensidad con la que se disputan los encuentros del Premundial y consideró que este tipo de experiencias ayudan a la formación de los futbolistas que aspiran a llegar a la selección mayor.

“Sabemos que estos partidos son muy duros, nos quieren ganar y debemos tener mucha estabilidad emocional. Los jugadores tienen que vivir estos escenarios para que después, cuando estén en Primera División, sepan resolverlos“, explicó.

El estratega aprovechó para agradecer la respuesta de la afición en Puebla, que volvió a respaldar al equipo pese a tratarse de un partido disputado en lunes por la noche y bajo la lluvia.

“Es impresionante. Les agradecemos mucho a todos. Pensé que un lunes a las ocho de la noche y con lluvia no iba a haber nadie, pero llenaron las gradas y apoyaron todo el tiempo. La sinergia entre el equipo y la afición fue impresionante y ojalá el jueves vuelvan a llenar el estadio”, expresó.

Gil Mora, la bandera de esta generación

Finalmente, Diego señaló que Gilberto Mora representa una fuente de inspiración para la actual generación del Tricolor sub-20, ya que muchos de sus jugadores compartieron proceso con él desde categorías menores y ahora lo observan consolidarse con la Selección Mexicana absoluta.

“Gil es la bandera que los representa en este momento porque crecieron jugando con él. Verlo ahora en la selección mayor es muy motivante para ellos y demuestra que ese camino también puede ser suyo“, concluyó.

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