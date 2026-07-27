¿Cómo quedaron los mexicanos este 27 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

México inició el 27 de julio como líder del medallero con 43 preseas y abrió la jornada con una plata en remo gracias a Maitane Arrillaga y María García

México llegó a 44 medallas en Santo Domingo 2026 | Juego Centroamericanos 2026

México comenzó este lunes 27 de julio como líder del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional amaneció en la primera posición con 16 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 43 preseas, y desde las primeras horas del día aumentó su cosecha.

La primera medalla de la jornada llegó en el remo, donde Maite Arrillaga y María García conquistaron la plata en la prueba de pareja femenil sin timonel (W2) al detener el cronómetro en 7:40.68, con lo que México alcanzó las 44 medallas en la justa regional.

La primera presea dorada del día llegó gracias a Natasha Landsmanas, quien se proclamó campeona de wakeboard femenil para llevar la cuenta nacional a 17 oros. Pablo Monroy conquistó la prueba varonil para completar el doblete tricolor dentro del esquí acuático, y Kenia Lechuga también ascendió a la cima del podio en remo.

¡REMOS DE ORO! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La mexicana Kenia Lechuga se corona 🥇en la final individual W1x, tras cronometrar un tiempo de 7:54.49 minutos en el remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/gsmUSEPVGr — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

La actividad para la delegación mexicana continúa este lunes con finales y pruebas de medalla en bádminton, ciclismo de pista, judo, rugby, taekwondo y esquí acuático, disciplinas en las que el país buscará aumentar su ventaja en la cima.

Resultados de los mexicanos hoy 27 de julio en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana continúa su participación en la cuarta jornada de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estos son los resultados y actuaciones más destacados de este lunes 27 de julio.

Esquí acuático

Natasha Landsmanas | Wakeboard femenil | Medalla de oro

Pablo Monroy | Wakeboard varonil | Medalla de oro

Remo

Maite Arrillaga y María García | Pareja femenil sin timonel W2 | Medalla de plata

Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez | Pareja varonil sin timonel W2 | Medalla de bronce

Kenia Lechuga | Individual femenil W1X | Medalla de oro

Alexis López | Individual varonil M1X | Medalla de oro

Surf

Alegria Larripa | Tabla corta Heat 2 | segundo lugar

Aba Lyllia González | Tabla corta Heat 3 | cuarto lugar

Tiro con arco

México 6-0 Puerto Rico | Recurvo equipo mixto | Cuartos de final

México 6-0 Panamá | Recurvo equipo mixto | Semifinal

Bádminton

Luis Montoya 2-0 Víctor Ovalles (República Dominicana) | Individual varonil | Cuartos de final

Job Castillo 2-0 Jeronimo Giraldo (Colombia) | Individual varonil | Cuartos de final

Vanesa García 2-0 Juliana Giraldo (Colombia) | Individual femenil | Cuartos de final

Juan Torres y Luis Montoya 2-0 Ernick Zorrilla y Víctor Ovalles (República Dominicana) | Dobles varonil | Cuartos de final

Gimnasia

Dafne Navarro Loza | Trampolín | Clasificación individual femenil | Primer lugar

Patricia Núñez Pavón | Trampolín | Clasificación individual femenil | Tercer lugar

Judo

Liliana Cárdenas | Derrota por Ippon | Cuartos de final femenil -78kg

Alexis Esquivel | Victoria por Ippon | Cuartos de final varonil -100kg

Diego Díaz | Derrota por Ippon | Cuartos de final varonil -90kg

Rugby 7

México 38-0 Costa Rica | Equipo femenil | Grupo A

Taekwondo

Iker Casas 1-0 Brandon Sealy (Jamaica) | Cuartos de final -80kg varonil

José Nava 2-0 Josi-ah McCray (Islas Vírgenes) | Cuartos de final -74kg varonil

Luis Ontiveros 0-2 Ian Romero (Panamá) | Cuartos de final -68kg varonil

¿Cuántas medallas ganaron los mexicanos hoy en los Juegos Centroamericanos?

La primera medalla mexicana de este lunes 27 de julio llegó en el remo, gracias a Mate Arrillaga y María García. La pareja tricolor se colgó la medalla de plata en la prueba sin timonel W2, con un tiempo de 07:40.68 para elevar el total de la delegación azteca a 44 preseas. El primer oro llegó instantes después, con Natasha Landsmanas, campeona de wakeboard femenil a los 15 años, Pablo Monroy, Kenia Lechuga y Alexis López también ascendieron a la cima del podio, para llevar la cosecha azteca a 20 preseas doradas.

Esquí acuático

Natasha Landsmanas | Wakeboard femenil | Oro

Pablo Monroy | Wakeboard varonil | Oro

Remo

Maitane Arrillaga y Maria García | Pareja femenil sin timonel W2 | Plata

Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez | Pareja varonil sin timonel W2 | Bronce

Kenia Lechuga | Individual femenil W1X | Oro

Alexis López | Individual varonil M1X | Oro

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrán transmisión en vivo por medio de la multiplataforma de Claro Sports, que brindará una cobertura especial para México del 24 de julio al 8 de agosto. La programación contempla cerca de 200 horas al aire, además de espacios diarios con los marcadores, las pruebas más relevantes y el desempeño de la delegación mexicana.

Los contenidos podrán consultarse en las señales de televisión y plataformas digitales de Claro Sports, con acceso a competencias en directo, entrevistas, análisis, resultados y material relacionado con los atletas participantes. Así, el público mexicano tendrá distintas opciones para seguir la actividad de sus representantes y las principales disciplinas del programa deportivo.

Te puede interesar