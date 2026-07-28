Francisco Cerúndolo y su misión en Los Cabos: firmar títulos en las tres superficies

El número uno de Argentina y Latinoamérica habló sobre su objetivo de ganar un título en cancha dura y las condiciones de calor y humedad que enfrentará

Francisco Cerúndolo afrontará por primera vez el Abierto de Tenis de Los Cabos, torneo que también marcará su debut en México. El argentino explicó que llevaba tiempo con el deseo de competir en el país y que utilizará los días previos para adaptarse a la superficie, después de varios meses sin disputar un certamen sobre cancha dura.

“Es mi primera vez en este torneo, primera vez en México”, señaló Cerúndolo, quien reconoció que el cambio de superficie requiere un proceso de ajuste. “Es el primer torneo en cemento después de muchos meses, entonces siempre es difícil”, añadió el tenista antes de iniciar su participación.

El jugador también habló sobre el lugar que ocupa dentro del tenis de Argentina y Latinoamérica. Aunque admitió que al comienzo de su carrera no pensaba en alcanzar esa posición, con el paso de los años convirtió ese objetivo en una meta. “En un momento sí se volvió un objetivo ser el número uno en mi país y lo pude conseguir”, recordó.

Cerúndolo busca ahora sumar un título en cancha dura, luego de conquistar torneos en polvo de ladrillo y césped. El argentino explicó que la mayoría de sus participaciones sobre cemento se han dado en Masters 1000 y Grand Slams, competencias en las que ha alcanzado semifinales y cuartos de final. “Me encantaría poder ganar un torneo en cemento y decir que fui campeón en las tres superficies”, afirmó.

Fuera de la cancha, el tenista se refirió a la relación de su familia con el deporte y al objetivo de compartir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con uno de sus hermanos. “Ojalá yo también esté y podamos compartir un juego olímpico”, declaró Cerúndolo, quien destacó que tres integrantes de su familia han competido en sus respectivas disciplinas.

El argentino también tomó en cuenta el calor y la humedad que encontrará durante el torneo. Aunque reconoció que las condiciones pueden influir en el desarrollo de los partidos, señaló que está acostumbrado a entrenar con temperaturas similares en Argentina. “Para eso nos entrenamos, para poder estar preparados”, concluyó antes de su estreno en Los Cabos.

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