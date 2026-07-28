Bravos de Juárez encuentra al reemplazo de Lucas Romero; Rodrigo Dourado apunta como refuerzo

Tras la lesión de Lucas Romero, los Bravos de Juárez seleccionaron al brasileño Rodrigo Dourado como su próximo refuerzo para el torneo Apertura 2026

Dourado sería el nuevo refuerzo para el Apertura 2026. Imago 7

Los Bravos de Juárez ya tendrían definido al futbolista que ocupará el lugar que dejó vacante Lucas Romero, quien sufrió una lesión de rodilla durante su debut con el equipo y apenas pudo permanecer siete minutos sobre el terreno de juego. El elegido sería el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, quien se perfila para convertirse en nuevo refuerzo de los fronterizos para lo que resta del torneo Apertura 2026, así lo dio a concoer el periodista César Luis Merlo.

🚨[EXCLUSIVO] Rodrigo Dourado deja el América y ficha por Juárez. ⬇️https://t.co/HxW3Uzz9gK pic.twitter.com/JPEpstpOMf — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 28, 2026

La directiva aceleró la búsqueda de un sustituto tras la baja de Romero, una ausencia que obligó al cuerpo técnico encabezado por Pedro Caixinha a replantear el funcionamiento del mediocampo. Dourado aparece como la principal opción para fortalecer una zona que perdió a uno de sus elementos antes de que el campeonato tomara ritmo.

El brasileño llegaría procedente del América, equipo con el que disputó más de mil minutos entre la fase regular y la Liguilla del torneo anterior. Sin embargo, con la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema dejó de entrar en los planes deportivos y no fue considerado para las dos primeras jornadas del Apertura 2026.

En caso de cerrarse la operación, Dourado vivirá su tercera etapa en el fútbol mexicano. Antes de defender los colores del América también militó en el Atlético de San Luis, por lo que cuenta con experiencia en la Liga MX y conoce el entorno del balompié nacional.

El mediocampista también volvería a trabajar bajo las órdenes de Pedro Caixinha, entrenador que busca encontrar respuestas tras el complicado inicio de torneo de los Bravos. La experiencia del brasileño y su capacidad para desempeñarse como contención serían factores importantes para apuntalar al conjunto fronterizo.

Se espera que Rodrigo Dourado viaje a Ciudad Juárez en los próximos días para realizar los exámenes médicos, incorporarse a los entrenamientos y quedar a disposición del cuerpo técnico. Posteriormente, el club haría oficial su incorporación como uno de los movimientos para reforzar el plantel.

Bravos atraviesa un arranque complicado en el Apertura 2026. El equipo ocupa el último lugar de la clasificación general después de perder 1-0 frente a Puebla y 1-0 contra Chivas en las dos primeras jornadas, resultados que incrementaron la necesidad de realizar ajustes en la plantilla.

La pausa que tendrá la Liga MX tras la tercera fecha, debido a la disputa de la Leagues Cup, brindará tiempo para que el futbolista se adapte al grupo y pueda integrarse al proyecto. En Juárez esperan que la llegada de Rodrigo Dourado contribuya a cambiar el rumbo de un equipo que busca salir del fondo de la tabla.

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