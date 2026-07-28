El prestigio perdido del Campeón de Campeones: Una reflexión de Antonio Moreno

El analista recordó que, antes de los torneos cortos, el duelo enfrentaba al campeón de liga y al campeón de copa tras una temporada completa, mientras que hoy, el encuentro responde más a intereses comerciales

Cruz Azul, el último equipo en contar con tal prestigio | Imago7

El Campeón de Campeones volvió a estar en el centro de la conversación tras la victoria de Cruz Azul sobre Toluca en Estados Unidos. A partir de ese encuentro, nuestro analista Antonio Moreno reflexionó sobre la evolución de este trofeo y sostuvo que el certamen ha perdido parte del peso que tuvo durante varias décadas, al considerar que el formato actual y su organización responden más a intereses comerciales que al significado deportivo que alguna vez representó.

Moreno recordó con nostalgia que este título gozaba de un prestigio significativamente mayor en épocas anteriores, antes de la instauración de los torneos cortos en 1996. En aquel entonces, el fútbol de México se regía por un formato de torneo largo con 20 equipos en primera división, donde el ganador de la liga se definía tras una competencia extenuante de juegos de ida y vuelta que duraba todo un año.

Durante el desarrollo de la liga, se intercalaban de manera simultánea los partidos del torneo de copa. Según explicó Moreno, las jornadas de este torneo se distribuían a lo largo del calendario regular, permitiendo incluso la participación de equipos de otras categorías para disputar el trofeo de copa de forma paralela a la liga principal.

El clímax de la temporada futbolística llegaba con el partido del Campeón de Campeones, que enfrentaba directamente al monarca de la liga contra el de la copa. Moreno resaltó la histórica figura del “campeonísimo“, un honor reservado para aquellos equipos, como el Guadalajara en diversas ocasiones, que lograban la hazaña de ganar ambos torneos en el mismo ciclo.

Sin embargo, la visión del periodista sobre la actualidad de este certamen es marcadamente crítica. Moreno lamentó que, en el presente, el valor deportivo del trofeo se haya visto mermado por intereses comerciales. Criticó que el encuentro ya no se dispute en territorio mexicano y que se perciba como una competencia fuera de tiempo.

Respecto a este cambio de paradigma, Moreno fue enfático al expresar su descontento con el formato vigente. El analista afirmó: “No me gusta, actualmente se le ha quitado valor. Es un tema más comercial… que a final de cuentas de manera extemporánea nos da otro campeón en el fútbol mexicano“.

Finalmente, Moreno concluyó que la esencia del título ha cambiado drásticamente respecto a sus raíces históricas. Para el experto, el peso simbólico que tenía el enfrentamiento en décadas pasadas no se compara con su estado actual, sentenciando con firmeza que “antiguamente valía más un campeón de campeones”.

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