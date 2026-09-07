¡La historia continúa! Luka Modric es convocado por Croacia para la Nations League

El capitán croata seguirá jugando con su selección a los 41 años y podría alcanzar 203 partidos internacionales ante República Checa

Luka Modrić es convocado por Croacia para la Nations League. | Reuters

Luka Modric continuará su historia con la selección de Croacia. El técnico Slaven Bilic incluyó al mediocampista del AC Milan en la convocatoria para el inicio de la UEFA Nations League 2026-27, torneo en el que el conjunto croata compartirá grupo con República Checa, España e Inglaterra.

El llamado confirma que el capitán no pondrá punto final a su etapa internacional después del Mundial 2026. Modric disputó los cuatro encuentros de Croacia en la Copa del Mundo y superó las 200 apariciones con su selección antes de la eliminación por 2-1 frente a Portugal en dieciseisavos de final.

El mediocampista cumplirá 41 años este 9 de septiembre y tendrá la posibilidad de volver al campo con Croacia el día 26 del mismo mes. Si participa en el debut contra República Checa llegará a 203 encuentros internacionales. Cristiano Ronaldo, con Portugal, es el líder en este renglón con 233 partidos.

Slaven Bilic explica la convocatoria de Luka Modric

Bilić aseguró que no fue necesario convencer al futbolista para permanecer con la selección. “No tuve que convencerlo. Le apasionan Croacia y la selección nacional”, declaró el entrenador, quien también adelantó que la carga de partidos del capitán será administrada durante la fase de liga.

El seleccionador indicó que Modric no necesariamente tendrá participación en los seis encuentros de esta primera etapa. El plan será adaptar sus minutos a las necesidades de Croacia y al manejo que tenga con el AC Milan durante la temporada 2026-27. El futbolista renovó en julio su contrato con el club italiano hasta el 30 de junio de 2027.

Con Milan, Modric disputó 37 partidos y marcó dos goles durante la temporada 2025-26. El croata continuará con el número 14 y combinará sus compromisos en Italia con las fechas internacionales de septiembre, octubre y noviembre.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luka Modric con Croacia?

Croacia comenzará su participación en la Nations League el sábado 26 de septiembre como visitante ante República Checa. Tres días después, el 29 de septiembre, enfrentará a España. Su actividad continuará el 3 de octubre contra Inglaterra y el 6 de octubre nuevamente frente a España.

La selección croata cerrará la fase de liga en noviembre. El 12 visitará a Inglaterra y el 15 recibirá a República Checa. UEFA ubicó a Croacia en el Grupo A3 junto a España, Inglaterra y República Checa, por lo que cada selección disputará seis encuentros entre septiembre y noviembre.

La convocatoria extiende la presencia de Modric con Croacia después de su quinto Mundial. El ganador del Balón de Oro de 2018 mantiene su lugar como capitán y ahora afrontará otro ciclo internacional, aunque Bilic ya dejó claro que sus minutos serán administrados de acuerdo con el calendario de la selección y del Milan.

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